影片宣導搭大眾運輸不必戴口罩　衛福部今改口：密閉空間要戴

▲楊瓊瓔。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院財政委員會4日召開聯席委員會，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，衛福部疾管署日前邀請「柚子醫師」陳木榮拍攝防疫廣告，呼籲健康民眾搭乘大眾運輸「不需要戴口罩」，此外，行政院發言人Kolas Yotaka也說不用戴，那到底要不要戴口罩？對此，衛福部次長何啟功先是稱「民眾幾乎都有戴」，但在楊瓊瓔數次追問之下，何啟功表示，「我們還是維持原來基調，就是到密閉空間或人多地方會近距離接觸就要戴。」

楊瓊瓔表示，早上部長說不排除社區感染，鄰近國家韓國、日本讓我們戒慎恐懼，「我搭高鐵都會戴口罩，你們說高鐵、公車、捷運通通不用戴口罩，Kolas也說不用戴，請問到底要不要帶？」

何啟功回應，如果在高鐵、捷運算是比較密閉、不通風，人比較壅擠時，其實每個人幾乎都有戴口罩，楊瓊瓔再次追問，這是民眾自主管理，那就專業立場到底要不要戴? 更質疑衛福部怎麼會出柚子醫師的廣告，等到民眾質疑後悄悄下片，何啟功仍說「我看到現在民眾都在戴了。」

楊瓊瓔持續追問，衛福部影片告訴我們不用戴，但以目前情況到底要不要戴？民眾希望能得到公開透明正確資訊，何啟功則說，「我們還是維持原來基調，就是到密閉空間或人多地方會近距離接觸就要戴。」

楊瓊瓔質疑，衛福部現在說要戴，還自己搞出一個搭大眾運輸不用戴口罩的宣傳影片，她呼籲衛福部不要再將錯誤訊息，由你這個專業部門拿出來，笑死人啦！不可以這樣子。」