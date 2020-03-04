基隆要塞司令部眷舍整建挖出貝殼　林右昌：將重現大沙灣風貌

▲ 校官眷舍與司令部官邸古蹟修復工程，林右昌說，肯定建築設計單位巧思。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌4日在文化局長陳靜萍等人陪同下，視察市定古蹟「基隆要塞司令部校官眷舍與司令部官邸」工程，除了對於工程進度表示滿意，也肯定建築設計單位將當初的磚瓦運用在周邊環境的巧思，並表示後續將規劃委外營運，希望讓周邊廊帶妥善運用，重現當年大沙灣歷史風情。

林右昌說，目前兩處古蹟改造再利用的工程中，校官宿舍工程已經竣工，要塞司令部官邸的工程也已微幅超前達86%，除了工程進度讓人滿意之外，更重要的是在工程進行的同時，建築師及設計單位特別把當初拆下的一磚一瓦跟木料都充分再利用，呈現在周遭景觀之中。

▲ 林右昌視察基隆校官眷舍與司令部官邸古蹟修復工程。

此外，在修復過程中也發現當初大沙灣沙灘的海沙、貝殼沉積等，林右昌表示，這是5、60歲以上的基隆人重要回憶，確認大沙灣沙灘的存在之後，他也特別指示文化局，未來進行周邊整體環境整合及設計時，將這點列為大基隆歷史場景再現的元素。

林右昌還指出，市府推動歷史再現的區域，還包括法國公墓，以及中濱營區拆除後進行景觀再造，還有太平輪紀念碑、石圍遺構，再加上校官宿舍、要塞司令部官邸，形成大沙灣歷史園區的概念，至於舊公車處也會進行整修，變成服務核，除了讓文化局進駐服務之外，也會規劃後續民間招商營運，希望讓周邊廊帶妥善運用，並且重現當年大沙灣歷史風景。

▲ 基隆市長林右昌肯定建築設計單位巧思。

文化局長陳靜萍指出，「市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍」於2018年10月31日開工，2020年1月22日竣工，目前正進行驗收程序。這棟展現日本殖民時期殖民地住宅建築式樣的官舍，原本有2棟，1棟不敵歲月摧殘傾塌，剩下1棟依原貌修復。當年因應基隆多雨的環境，設計有雨庇、高門檻和開口超大之排水溝，工程中拆除後期增建之地坪時，並發現日治時期留下的台所（廚房）及風呂（浴室）遺構，並參考傾塌棟之結構，重現官舍旁的兩座煙囪。

陳靜萍表示，「市定古蹟基隆要塞司令部官邸」於2018年11月7日開工，截至3月2日工程進度約86.71%。官邸最早為日治時期「流水交通社」流水巴士社長流水伊助的自宅。建物特色為百餘坪宅邸空間及雁形緣側，有別於制式官舍格局。此外擁有完整雨淋板牆面，並保留日式屋舍中最具傳統風貌的壁龕、押入（日式壁櫃）、天袋（壁上小抽屜）等設備，押入上方的活動夾板，尚可通往屋頂的構架空間，保留了原始屋頂維修的通道動線。

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