要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄　痛苦存下12萬

▲單親辣媽賣淫，11天下來忍受60名男客玩弄，痛苦存了12萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名26歲單親辣媽為了養育10歲的兒子，聽了姐妹的推薦，加入應召站的行列，並於網路論壇大打廣告，「年輕緊緻渴望纏綿」，由於她的年紀輕，加上五官精緻又前凸後翹，短短11天即吸引60名男客上門消費，她每天都含著眼淚，塗上潤滑劑，忍受一次又一次的「頂撞」。

據了解，擁有D罩杯與纖瘦四肢的單親媽花花（化名）過去在越南靠著打零工維生，但孩子漸漸大了，她希望可以給孩子更好的生活品質，於是聽了姐妹的建議，用觀光名義來台下海，以提高賺錢的速度，並開出兩種服務方案，其一是以2千元的代價，在40分鐘內從事一次性交易，或是以3千元的代價，1小時與客人做愛2次。

▲辣媽身材姣好、五官精緻。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方執行網路巡邏時，發現了花花的性交易資訊，喬裝客人相約旅館碰面後，在她準備脫衣之際出示證件逮人，並在現場垃圾桶發現多隻潤滑劑的空瓶；被逮的花花覺得如釋重負，終於不用再面對客人的「發洩式撞擊」。

要去派出所製作筆錄前，花花請求警方到其租屋處，取出這些日子以來賺的皮肉錢，員警去取款時發現了近10多萬元的現金，一問之下得知，花花雖然開出2種方案，但幾乎每位客人到場後都會選擇第2種，也就是3千元2次性愛的方案，每次收入她實拿2000元，其餘上繳給應召站。

經換算，花花來台11天接客60次，若每位客人都選方案2，那她可拿到18萬，其中6萬交給應召站，自己則實賺12萬。警方訊後依妨害風化罪嫌移送，後續也將花花移交給專勤隊等候遣返。

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