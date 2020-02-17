快訊／灌藥勒斃2子女！新北單親媽「活得太累…」　檢方聲請羈押

▲單親媽媽涉嫌灌藥殺害2名兒女，檢方複訊後向法院聲請羈押。（圖／記者陳豐德攝）

記者趙蔡州、陳豐德／新北報導

新北30歲吳姓單親媽媽自稱「活得太累」，先用抗憂鬱藥物餵食2名小孩後，再用童軍繩親手將2人勒斃，警方接獲通知趕到現場時，2名孩子已經氣絕身亡，訊後依殺人罪嫌將她移送。檢察官17日晚間複訊吳女後，認為其涉殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據悉，吳女2014年經歷婚姻失敗，帶著一對兒女投靠哥哥，自己也交了新男友，原本生活漸漸有了起色，不料近日卻突然與男友分手，加上生活上與哥哥產生衝突、前夫交新女友後長達8個月未探視兒女，因此精神上產生憂鬱，1月時就醫還領了200多顆抗憂鬱藥物。

吳女情緒低落之下決定帶兒女共赴黃泉，她13日騎機車帶著8歲女兒、6歲兒子到新北五股一間汽車旅館投宿，將抗憂鬱藥物混在食物內餵食2名小孩，待2人昏睡後再拿出童軍繩套頸將2人勒斃，事後傳訊給前夫「小孩手腳已經冰冷、不讓他們在黃泉路孤單。」

吳女前夫看到訊息時嚇到立刻回撥「你不要開玩笑！」，但他也知道吳女的精神狀況不穩定，因為擔心出事就立刻衝到摩鐵查看，不料到場時2名孩子已經氣絕身亡。

警方接獲通知到場處理，將吳女帶回警局偵訊。吳女向警方供稱「活得太累」坦承犯行，訊後被警方依殺人罪嫌移送法辦；檢方17日晚間複訊後，認為她涉殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。



