獨／住院遇見不可思議！「確診新冠病毒」同在醫院　po文問：幸運還倒霉？

▲謝姓網友po網表示「岡山確診」轉到這裡，遭截圖後向《ETtoday新聞雲》投訴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名謝姓網友在臉書po文表示「岡山確診新冠狀病毒」病例已經轉來這裡！而他雖然並沒有寫明「這裡」是哪裡，不過卻標註「高雄某一間大型教學醫院」，而且他還說醫院防疫再升級，不過求證高雄市衛生局之後，衛生局表示並無此事，同時也將相關資料轉給高雄市刑大電信偵查隊來追查。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴轉傳一張臉書截圖，這張圖的網友雖然用英文名稱，不過拼音為中文的「謝」，而這名謝姓網友寫道「岡山確診新冠狀病毒病例已經轉來這裡了！醫院的防疫再升級！護理師巡房發藥量血壓一律戴口罩、戴手套、戴護目鏡」，同時打卡地點為「高雄某一間大型教學醫院」。

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另外還特別tag:「沒事不要來」、「一定要戴醫療口罩再來」、「勤洗手勿摸眼睛鼻子嘴巴」、「每次住院什麼不可思議的事都會讓我遇上是幸運還是倒霉啊」。不過記者求證高雄市衛生局，衛生局人員否認有「岡山」確診病例，目前高雄市確診病例只有2位，但都未跟「岡山」有關。

▲謝姓網友po網表示「岡山確診」轉到這裡，遭截圖後向《ETtoday新聞雲》投訴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而根據投訴民眾說法，這篇文章是po在謝姓網友的自己臉書上頭，而記者搜尋謝姓網友臉書，發現並沒有這篇文章，但是這篇貼文已經讓高雄市政府衛生局相當重視，目前已經將整起案件轉由高雄市刑大電偵隊追查。而另外記者也求證該教學醫院，院方表示並沒有確診病例轉到院內救治，對於這篇貼文相當不解，不過由於並沒有妨礙現場醫療工作之進行，所以將會「觀察」後續發展。