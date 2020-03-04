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失智翁騎電動車「環島旅行」　警覺「怪怪的」急叩家人帶回

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▲8旬老翁騎電動車沒電後，尋求竹南警方協助，警驚覺有異，連忙通知家人帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲8旬老翁騎電動車沒電後，尋求竹南警方協助，警驚覺有異，連忙通知家人帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹縣1名8旬失智老翁，日前騎著電動車到竹南新港派出所，表示自己要騎車環島旅行，但機車沒電了，尋求警方協助；警驚覺老翁談吐有異，經電話聯繫女兒後，發現老翁是迷路才跑到竹南，家人擔心不已，趕緊到竹南將父親帶回。

警方表示，這名劉姓老翁（80歲），日前急忙跑進竹南分局新港派出所，向員警表示他來自新竹，計劃要環臺旅行，結果電動車沒電，希望警方能協助，值班員警許晉豪聽聞來意後，除立即聯絡電動車行老闆前來協助外，許員在與老翁交談過程中，發現老翁表達有些許異常，經電話聯繫老翁女兒後，發現老翁原來有失智情形。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

劉女向警方表示，父親一早告知要出門拜拜，一直到晚間發現父親尚未返家，覺得很奇怪，這是父親第一次離家未歸，正當家人都焦急不已時，正好接獲警方來電，女兒得知父親下落後，連忙駕車急奔苗栗接回老翁；劉女也表示，以後會多加把關注意父親，避免讓父親獨自一人外出，更非常感謝員警的熱心幫忙。

竹南警分局提醒民眾多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，2020年起為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，警察局推動指紋建檔工作，主動宣導曾有迷途紀錄之長輩及家屬建立失蹤者指紋資料，加強照顧。民眾若有需求可至警察單位申請指紋建檔，以利家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，迅速聯絡通知家人帶回團圓。

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