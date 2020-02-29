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夜市玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看直接退錢：你們太強了，不算

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▲▼夜市吊酒瓶挑戰成功，沒想到老闆直接退錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲夜市吊酒瓶挑戰成功，沒想到老闆直接退錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

夜市是台灣的特色，不但有許多小吃，還有好玩的小遊戲可以玩樂。不過，一名網友到台南的夜市玩「吊酒瓶」的遊戲，沒想到成功後，老闆竟然不認帳，直接將錢退給他們，讓一旁的路人也都看不下去，紛紛開始指責這名老闆「不誠實」。

一名網友在「爆料公社」中貼出這段影片，有位民眾到台南的夜市挑戰「吊酒瓶」的遊戲，沒想到成功後，老闆突然拿出紙鈔，往這位民眾走過去，朝著民眾的手拍了拍，示意「把錢拿回去」。

▼夜市吊酒瓶挑戰成功，沒想到老闆直接退錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼夜市吊酒瓶挑戰成功，沒想到老闆直接退錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

由於行為相當離譜，網友將事發經過錄下，只見老闆對著成功的客人說，「好啦！如果你們要錄影，那就免費給你們玩，要吊就吊，不吊的話就…。」一旁的民眾感到相當傻眼，氣炸對老闆嗆聲，「老闆那你那個招牌拿下來就好了啊！就不用遊戲規則了啊！」

這起事件在網路上發酵，有不少網友紛紛吐槽老闆，若沒辦法接受客人贏獎品，乾脆不要開門做生意，「台灣人的廉恥心和信用呢」、「後面獎品擺好看的」、「來喔，大家都來玩，老板說不用錢」、「這是詐欺吧？」

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▼夜市吊酒瓶挑戰後，老闆直接走過來退錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼夜市吊酒瓶挑戰成功，沒想到老闆直接退錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

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