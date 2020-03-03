假釋犯切腳鐐「18小時繞台3/4」　恐嚇檳榔攤6千元…花一半加油吃飯

記者邱中岳／台北報導

花蓮1名假釋犯歐力源2日晚上9時許，剪斷電子腳鐐後開車逃往台北，在檳榔攤恐嚇西施得手6千元後，竟連夜開車南下高雄，警方在燕巢交流道一帶加油站上廁所，遭警方鎖定尾隨逮人，警方清點財物發現歐僅剩3千多元，嫌犯坦承，錢都拿去加油、吃東西。

▲歐姓嫌犯恐嚇得手的6千元，有一半花費在加油以及吃東西。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，歐姓嫌犯因麻將、六合彩積欠10多萬元賭債，為了躲債竟剪斷電子腳鐐後逃往台北，因缺錢花用，竟持刀到環河北路上1間檳榔攤向檳榔西施恐嚇6千元得手，事後逃往新北市三重區，並從三重交流道一路向南。

期間歐姓嫌犯經過桃園、台中四處尋找休息地方，中間有停在休息站買東西吃以及加油，最後因沿途找不到休息地點，最後車子開到高雄，18個小時內開車從台北到高雄，最後在燕巢交流道附近的加油站掌握嫌犯正在上廁所。

警方尾隨歐嫌，等支援警力到場後，趁歐嫌停等紅路燈時上前逮人，警方直接將歐嫌壓制在地，確認歐姓嫌犯身份後，隨即將人帶回派出所，而歐姓嫌犯搶奪的6千多元，也僅剩下3千多元。

歐嫌向警方坦承，當時因缺錢花用，所以在環河北路看到該檳榔攤24小時營業，附近人煙稀少，加上顧店的又是1名女子，所以才會持菜刀上前向女子要錢，但所得幾乎有一半都拿去加油以及吃東西。

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