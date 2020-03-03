談教養干涉／Youtuber記錄武漢封城　竟被起鬨揍小孩

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

說來慚愧，我雖然以自媒體為業，但其實很少關注其他部落客、網路名人，除了寫文、讀者回覆外，我不是在陪小孩，就是做自己想做的事、過自己的生活，上上週吧，在武漢肺炎突然身邊擴散開來的時候，我看到Youtube上的一個熱門影片，是一個跟我一樣圓圓的中年男子，似乎在介紹他的封城生活，他就是武漢人：濤雞公。

相較於其他一樣隔離的Youtuber，濤雞公的影片很簡單，就是10分鐘家庭日常，記錄他跟太太（媳婦兒）與兒子小澤怎麼過日子的，每天保持一次更新，看他全副武裝去買菜，太太拼命給菜色變花樣，兩個大人共體時艱又戒慎恐懼的樣子，對照5歲小孩靜不住的頑皮模樣，賦予這些影片更強烈的真實感。

濤雞公是一下子紅起來的，很多人說他可能受到壓力，中途畫風一變，展現歲月靜好的樣子，一掃前一天焦慮憂愁的口吻，但我認為這不重要，從他過去的影片看來，濤雞公一直秉持吃飯皇帝大，拍這些紀錄無非打發隔離時的苦悶，及做為一個自媒體最重要的贊助索取。

他的觀眾來自四面八方，但林子大了，也開始承受不少同樣正在隔離的人向雞蛋挑骨頭，一下說廚房牆壁髒了，一下說濤雞公該減肥了，更過分的是對教養小澤發的評論，每當小澤說話大聲了點，就要濤雞公「揍」小孩，這讓我看了非常不能苟同。

濤雞公家裡是開明式教育，他對老婆、孩子說話，不會仗持「賺錢的人最大」而端著一家之主的架子，反倒像朋友那樣非常自然幽默，小澤當然也會用同樣的方式回應父母，這些感情好的表現，被放到網路上反而被擴大是壞孩子，我的天，這些人竟然從10分鐘影片去認定人家怎麼教孩子的？每個家庭都有每個家庭的底線與規矩，這外人不好插手的啊！

於是，很少留言的我，忍不住發話了：「您們跟孩子相處的模式與用詞都像朋友，這樣的優點是感情好，缺點也確實喪失了一些管教的權威性，但不像其他網友說得如此偏激，5歲孩子大多外向，在家待了那麼久，誰都會情緒不好，小澤已經不錯啦，大家多些鼓勵吧，真正寵壞的小孩不是這樣的！多提醒孩子要保有基本禮貌，慢慢可以引導回來。」

我會這樣說，是因為跟女兒DAHLIA遇到類似問題，因為談話沒有禁忌，所以感情特別要好，她反應也跟大人一樣快，但說話方式真的太哥兒們，有時候真的會讓人覺得「這孩子怎麼這樣講話？」我注意到這點後，現在會板起臉孔在當下教育她，不管多親近都要保持基本禮貌。

尤其很多事情在鏡頭前面很難展現全貌，再以我們家為例，DAHLIA只要看到我在錄影，她的表演慾就來了，會變得特別皮、特別愛現，不管我事前多叮嚀，她只要上鏡就沒在管，還跳不知道哪學來的露肩舞…我被她嚇了幾次，就很少讓她出現在鏡頭前了。

我曾問DAHLIA為什麼一拍影片就這樣，她很無辜地說不知道，我猜，孩子就是想參與吧～這幾天濤雞公多讓小澤出鏡，果然小澤穩定不少，還會安排自己的任務，雖然有人嘲笑他們這「歲月靜好」，但我倒認為在這樣的情況中，還能努力維持平靜，這一家都不容易！

武漢他們封城已經40天，我說他們一家跟觀眾是彼此依賴著，濤雞公跟媳婦兒藉由拍影片、跟網友互動來當成生活目標，我們則窺探這努力且美好的家庭樣貌，對人家怎麼過生活的，就少些批評，多些鼓勵吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。