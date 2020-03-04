台北交通方便！他好奇：有小孩不一定要買車吧？　吸兩派鄉民戰翻

▲台北市交通、生活機能發達。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

爸媽們帶年幼孩子出門，通常都會大包小包，在交通尖峰時段擠公車或捷運的確有點不方便，因此許多家長都會購入汽車方便代步。不過一名網友就問，台北交通方便，「有小孩就要買車」是否是交通較不發達的地區才需要的？貼文一出，帶起鄉民一陣熱烈討論。

一名網友在PTT女板以「有小孩一定要買車嗎」為題發文，他表示台北市公車、捷運系統發達，車次密度也高，交通比起其他縣市算是很方便。

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他指出，身邊也有些住在台北市的同事和朋友，雖然有生小孩，但是也都沒有自家汽車，照樣把小孩平安拉拔長大，好奇「有小孩一定要買車」這件事，是否僅限於交通比較不發達的縣市？

▲ 鄉民回應 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，支持「要買車」的網友認為，即使平時常住在台北，但多少都會有到外縣市的時候，如果有自家汽車會方便許多，孩子吵鬧也不怕影響到其他人，「老婆過年回娘家就有趣了，可能會先被岳父嘴爆」、「不想買車就把你的孩子教好，不要影響別人」、「當你前面抱一個，後面背一大包，手上再提一包時就會想要車了」、「當然可以養大，品質差距而已」、「看過尖峰時間還要推兩台嬰兒車擠滿員公車」。

不過另一派鄉民則表示，如果不常出遠門其實真的沒必要買，畢竟各種養車費、停車費林林總總加起來可能還比車子本身貴。另外連假若要出門玩，可以選擇租車或是計程車，可能還比較划算，「住台北生兩個，我就沒買車啊」、「台北的車位比車子還貴」、「我家從小到大都沒買過車」。

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