香港娛樂圈炸了！60歲女富豪確診「波及多位超大牌明星」…已害2人感染

▲新冠肺炎襲港。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

「新冠肺炎」襲港，日前，一位女富豪確診，震動了整個香港富豪圈。該位女富豪是馬會會員，並是馬匹「富萬家」的馬主。她於2月12日已經出現咳嗽等症狀，期間不僅到處遊玩，出入各種高級場所，還曾5次向有名的私人醫生求診。據悉，這位私人醫生是很多明星的御用醫生。

綜合港媒報導，香港女富豪周巧兒上2月25日確診，衞生防護中心多次更新她發病前後的「行程表」，涉及多個公眾地方。當中她曾於2月13、17、20、22及24日到西醫楊毅敏醫務所求診，24日入養和醫院並初步確診新冠肺炎，25日轉往瑪麗醫院之後確診。目前，同住的一名傭工及兄長周秉亮先後證實同樣確診。

周巧兒確診新冠肺炎的消息就像一顆重磅炸彈，震動了整個香港富豪圈。周巧兒居住在香港的超級富人區，很多耳熟能詳的人都住在這個地方，例如香港性感女神邱淑貞夫婦，大陸跳水皇后伏明霞夫婦，以及李嘉誠的小舅子等等。

▲香港目前確診患者已超百位。（圖／達志／美聯社）

周巧兒還跟多位港星有過間接接觸，她5度求診的的楊毅敏醫生是很多明星的御用醫生，其中就包括周潤發、謝賢、甄子丹等人。

更令人心驚的是，周巧兒還喜歡到處遊玩，多次出入郭富城和方媛喜歡去的馬會會所。14日，她還參加了JW萬豪婚禮，婚宴當日約有 20 多人用餐，參加者均在餐前除下口罩。另外，她還去柏寧酒店髮廊剪頭髮，到南丫島酒家包廂參與5人聚餐等等……。

另外，香港漁護署還從周巧兒愛犬的口、鼻、肛門抽取樣本進行測試，發現口、鼻樣本呈新冠病毒「弱陽性反應」，但犬隻本身沒有表現出任何病徵。

衞生署衞生防護中心2日還公佈，周巧兒的哥哥，63歲周秉亮也感染新冠肺炎。中心指，病人沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心，深喉唾液樣本對新型冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。