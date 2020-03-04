機車3年來漲逾萬元　網友怒：「漲得不像話」

▲台灣機車密度高，「機車瀑布」奇景還曾躍上國際版面。（圖／記者李毓康攝）



記者錢雅慧／綜合報導

台灣機車總量近1400萬輛，是世界上機車密度最高的國家，雖然機車是國民必備交通工具，但近年的售價漲幅卻讓消費者大喊吃不消。網友指出，許多車款看不出規格、配備有升級，卻動輒漲幅上萬元，大嘆「只有價格升級」。

網友在mobile01機車版發問：「為什麼這幾年機車愈來愈貴？」他認為過去頂級車款和同級規格車的價格與現在落差實在太大，有的車款甚至破10萬，近年雖然政府提供補助，但「漲幅遠比補助多」。

根據Yahoo汽機車網公開車價資料顯示，國內大廠的某熱銷車款，2017年碟煞版（雙碟版）售價為7萬8000元，2018年就漲到約8萬6000元，同一年多了ABS的版本，則大漲到將近9萬4000元。到了2019年售價維持平盤，3年共漲1萬6000元左右。

即使是全台最熱賣的國民車款，上市10多年來也是年年漲價。同款車ABS＋碟煞版本從2018年的售價5萬6000元，逐年小漲，2019年售價為5萬8,000元，2020年又漲到5萬8,800元，還有網友爆料，今年甚至有車行開出6萬3,500元的價格。

部分網友認為「萬物皆漲」，且政府規定的環保與安全要求，都會造成成本增加，但面對越來越貴的車價，不少網友還是抱怨，「成本反應過頭了」、「車價漲幅比物價、薪水漲幅還多」、「這幾年一直漲，漲成這樣都快可以買一台二手汽車了」、「雖然不知道成本到底漲多少，但這樣一直漲價的方式真的無法接受」、「我在東南亞國家待過一段時間，發現台灣的機車售價明顯高得不合理」。

另外，由於今年政府首度補助汰換七期燃油機車5,000元，也因為車價調漲，讓網友不滿，「本來想等補助七期，結果今年完全被當盤子」、「為了環保法規，所以成本也比以前高，還有物價上漲也是一個原因」、「某平價車款系列碟煞＋ABS，一年內就漲了足足7000多」。