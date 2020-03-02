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單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

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▲▼FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

▲臉書透過最先進的機器學習技術，可將任何標準的2D照片轉換為3D照片。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

羨慕多鏡頭手機能拍攝3D照片嗎？現在透過AI技術，即便是單鏡頭手機拍攝的照片也能有3D效果喔！臉書上周五（2/28）宣布，該公司使用了最先進的機器學習技術，可將任何標準的2D照片轉換為3D照片，無論是使用單鏡頭Android或iOS設備拍攝的照片，或是透過掃描存放於手機或電腦內數十年歷史的照片都能做到。

臉書於2018年10月推出3D照片功能，為用戶提供新穎的沉浸式體驗，不過該功能仰賴雙鏡頭以上智慧型手機的人像模式功能，因此若用戶的智慧型手機只有單鏡頭將無法體驗到該功能。不過臉書日前公告，該公司已透過機器學習技術，可自動將用戶上傳的2D照片轉換為3D照片。其受惠者不僅限於單鏡頭智慧型手機的持有者，多鏡頭用戶也可用該技術來轉換其用前置鏡頭拍攝的自拍照。

▼臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D。（圖／取自Facebook）

▲▼臉書新AI技術將用戶2D照片轉3D。（圖／取自Facebook）

臉書指出，建構這種轉換2D照片的技術需要克服各種技術挑戰，包刮訓練AI正確推斷多種主題的3D為至模型並優化系統等。為克服這些挑戰，臉書利用了數百萬組公開的3D照片及其隨附的深度圖來訓練卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN），並利用Facebook AI先前開發的各種行動優化技術，如FBNet及ChamNet等。

據臉書說法，目前持有iPhone 7以上機款、近期的中階或更高階的Android設備的用戶都可在臉書App上使用3D照片供據。不過該功能目前似乎尚未推出，經《ETtoday新聞雲》記者實測，現在仍只有雙鏡頭以上機款能上傳3D照片。

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