臉書更新Messenger介面！　移除「探索」頁面的聊天機器人、更易追蹤朋友

▲新版的Facebook Messenger介面更簡潔了。（圖／取自TechCrunch）

記者謝仁傑／綜合報導

聊天機器人（Chatbot）是Facebook三年前重要的核心功能，用戶可以透過Facebook Messenger的「探索」出現的商家聊天機器人，找尋店家購物。根據科技外媒TechCrunch報導，Facebook Messenger已經移除探索商家聊天機器人的功能，並且重新設計版面，讓用戶更容易追蹤朋友。

Facebook Messenger的「用戶」功能改為顯示好友的限時動態卡，並能知道目前有哪些朋友在線。而這樣的限時動態卡功能促使人們花更多時間與朋友進行視覺的交流內容。

企業和遊戲透過Chatbot進行即時回應的客服諮詢已不稀奇，例如優惠券、累積點數、會員申辦等服務功能，但也常引起用戶抱怨，介面太過複雜，干擾原本想與朋友互動聊天的初衷。臉書也聽到用戶的心聲，這回改版刪除了探索功能。

▲舊版的Facebook Messenger。（圖／取自Facebook）

▲企業透過Chatbot提供客服或積點服務。（圖／記者謝仁傑攝）

不過，用戶如果主動透過Messenger搜索，仍可透過「開始使用」的按鈕或QR碼的方式，開啟與企業的對話。

對於Facebook來說，這將會為Messenger賺進更多的廣告費，經ETtoday新聞雲記者實測，人們在觀看限時動態時，每間隔6位好友，就會針對用戶平時的瀏覽習慣來顯示一則廣告，人們也更容易因此消費。

但對於企業來說，沒有了Messenger之前的「探索」功能，企業得依靠自己或付費管道，來吸引人們使用聊天機器人。



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