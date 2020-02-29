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男闖超商亮槍「缺5千元」強拉女店員取款　不到12小時下場淒慘

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▲▼男因缺錢花用，竟持手槍型打火機闖入超商內向女店員討5千元，雙方拉扯造成女店員受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男因缺錢花用，竟持手槍型打火機闖入超商內向女店員討5千元，雙方拉扯造成女店員受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林1名男子因缺錢花用，竟持手槍型打火機到連鎖超商向女店員開口「我缺5千元，給我錢！」，並將獨自顧店的超商女店員抓到收銀台要對方拿錢出來，期間女店員反抗身上受傷，嫌犯得手後逃回家中躲藏，警方循線調閱監視器逮人。

 警方調查，11日上午11時許，1名25歲無業的陳姓男子，跑到中山北路七段的知名連鎖超商，一進門就向獨自顧店的23歲女店員掏出看似槍枝的東西，還開口「我缺5千元，妳給我錢」。

陳男還企圖將女店員抓到收銀台前，期間女店員反抗受傷，女店員擔心遇到不測，隨即從收銀台拿出錢交給對方。

陳姓男子得手後隨即逃回家中，店方也向轄區警方報案、驗傷，警方調閱監視器發現，陳嫌穿連帽外套，並戴口罩在店外抽菸，等店內無人時再度進入向女店員要錢，警方在12小時之內掌握嫌犯行蹤上門逮人。

陳到案後向警方坦承，因家裡有困難缺錢花用，又不想傷害人，所以才會跑去連鎖超商向櫃檯開口，警方也找到男子恐嚇女店員的「手槍型打火機」，確定並非真槍。

警方初步清查陳嫌為第一次犯案，但也告誡陳嫌雖然缺錢也不能用這種方式，最後也將陳依照恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。

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