棕髮妹私訊「你長得很醜」強調2次！一看照片…9千人笑炸安慰：她更醜

▲收到被說醜的訊息，讓原PO超傻眼。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在用網路認識新朋友是很常見的事，但遇到這種事情真的讓人傻眼。有男網友日前收到一位女子的臉書私訊，不過傳來的並不是什麼好話，甚至對方劈頭就是一句「你知不知道你長得很醜？」但明明兩人素昧平生，男方根本不認識女子，讓他無奈直呼「人生第一次因為長得醜被女生私訊！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張臉書訊息截圖，只見一位棕色長髮妹在下午4點多傳訊「你知不知道你長得很醜」，見到原PO回「所以呢？」她還強調「就很醜啊」。而截圖也能看到女方的一些資訊「也是單身男女來配對的成員」、「曾就讀土城XX國中」。

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▲女子劈頭就說「你知不知道你長得很醜」。（圖／翻攝自爆怨公社）

超突然的來訊讓原PO傻眼，「有事嗎？我不過只是PO了個不鏽鋼異形頭的照片而已～人生第一次因為長得醜被女生私訊！（長得醜也不是我願意的啊！）」，並說他只回對方「所以呢」，要再回覆的時候就被封鎖了，「重點我不認識她！」

貼文吸引9千多讚數，2千多位網友紛紛留言幫PO說話，「沒禮貌耶，怎麼可以這樣批評別人，這樣講話很不尊重」、「叫她有本事別開美肌別化妝啊」、「叫她卸妝後再來批評你」、「一定是梁靜茹給了她勇氣」、「我是連被密的機會都沒有。哭哭QQ」、「我原來今天心情不太好，然後看到這個後就大笑了，哈哈哈哈！」

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