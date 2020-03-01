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「壁咚激吻」只在戀愛階段有用　兩性作家教直男「哄女人的最高段數」

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▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲兩性作家分享，女人其實比男人想像得好哄。（示意圖／翻攝自unsplash、pexels）

文／李愛玲（兩性作家）

摘自／寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放

朋友小聚，戚哥帶嫂子一起。席間小酒一喝，男人們很快就嗨起來，嗓門越說越大，話是越講越誇張，大有不醉不歸之勢。戚嫂臉上陰雲漸起，憤憤對我說：「真煩他，一喝酒就沒完沒了地胡謅八扯。」

請繼續往下閱讀...

見戚嫂不悅，我們趕緊維持秩序，趕緊找點男女共聊的話題。然後，就一竿子指向了生老二的大計。朋友問戚哥，「不考慮生個老二嗎？你們這年齡正合適，老大也上學了，人家好多四十多的都要呢！」

「來來來，喝完這頓都戒酒，回家封山育林。」大家七嘴八舌地調侃起來。戚哥沉默幾秒後，搖頭，「不要了，說什麼也不能讓我老婆再受那個罪。」

原來，戚嫂當年生產過程極為波折。宮縮近四十個小時，疼得死去活來，好不容易產下三千八百克的兒子，戚哥在產房門外，還未等笑逐顏開，緊接著被醫生告知胎盤粘連，必須緊急剖腹取出。手術本不複雜，卻又意外大出血，醫生搶救了三個小時，才把戚嫂一條命從鬼門關上拉回來。

我轉過頭，看見戚嫂原本緊繃的臉一下子柔軟下來，眼裡竟然蓄了淚。女人的心，就是這麼軟，一句暖話，再硬的個性，再倔的脾氣，也瞬間融化。

兩年前，我在北京新書分享會上第一次見沈總。在此之前，我們透過網路已有過多次交流。他是我為數不多的男讀者之一，一家電商公司的老闆，兩個孩子的父親。

沈總的大兒子已十幾歲，正值叛逆青春期。某次因一點小事無理取鬧，向媽媽大發脾氣，沈太太很委屈，又拿半大孩子無可奈何。這個關口他站出來，嚴厲地批評了兒子，並要求兒子向太太正式道歉。

兒子很倔，起初不肯，沈總嚴肅地說：「她是你的媽媽、我的老婆，我從來都沒有用這種態度對過她，你憑什麼可以？你心情不好，衝媽媽發火，可你想過沒有，你的媽媽已經沒有媽媽了，她受了委屈向誰說？」兒子沉默半晌，最終認錯，向媽媽誠懇道歉。

他向我講了這事，讓我感慨良久。一件看似尋常的家庭小事，一個男人的寥寥數語，看似只是一個父親管教孩子的威嚴，而在另一個層面，卻是給妻子無限的尊重和支持。

沈總說，他明顯感覺到，自那次事件之後，太太對他更加理解、更加體貼，老夫老妻的感情，沒想到在中年竟又得到一次昇華。他坦言，在此之前，他完全沒有想到，這件事會帶給妻子如此之大的感動。他自己也受到了前所未有的觸動，做了近二十年夫妻，才知道女人心底，對這些細膩的體恤，竟是如此需要，如此在意。

所有關於親密關係的課程中，都會提到「愛的五種語言」，其中排第一位的，就是「肯定的言詞」。認可、鼓勵、讚美、感謝──這些話，我們對外人張口即來，易如反掌，換作對婚姻伴侶表達，卻千難萬難。尤其讓直男來說，簡直是難於上青天。

語言表達方面，他們有先天的劣勢。有研究數據表明，女人一天大約要說兩萬字，而男人只有七千字，在總量上先被ＰＫ了下去。而最關鍵的是，他們並不懂，這些話對女人有多重要。

我曾經直言不諱地問過我家的直男老公。他認真地答：「你不是說過，你們早過了耳聽愛情的年紀嗎？」早個頭，我是說我們到了熟女這個年紀，不光聽語言，還要看行動，並不是說我從此就聾了啊！

▲▼兩性專家：「7件小事」重拾戀愛感 。（圖／Unsplash）

▲兩性專家提到，男人覺得女人難哄，多半是沒哄到點子上。（示意圖／Unsplash）

作家李碧華曾說：一個女人，要有多少愛，才甘願站在廚房邊把那堆碗洗乾淨。說到底，被婚姻打磨過幾年的女人，要的並不是那種濃膩到不行的甜言蜜語。她真正想要的，是這個讓她付出操勞的男人，對她的關注、理解和珍惜。

網路上有個小故事：當男人失敗的時候，歐美女人會說：嘿，其實你做得不錯！日本女人會說：某某君，請加油！中國女人會說：沒用的東西，這都做不好。然後呢？歐美女人很快有了別的男人，日本女人趁年輕去拍電影了，中國女人卻一直陪著她們口中的傻瓜奮鬥下去。

客觀地說中國女人有很多缺點，既沒有日本女人溫柔，也不如歐美女人獨立。但她們有東方女性最傳統的優點：善良、無私、不保留。她們對感情全情投入，對家庭全力以赴。

也是因為這樣的全心付出毫無保留，讓她們可氣又可愛。一邊像小學生一樣，滿含期望盼著得到一句表揚，一句肯定。一邊又故作冷漠，啟動反向驗證——「反正你就是不愛我，你心裡根本沒有我，我對你一點也不重要。」

男人懂了嗎？每當這個時候，她在等的，是你當機立斷、堅定不移、雷厲風行的否決——「誰說的？你最重要！」

看，女人就是這麼好哄。男人覺得女人難哄，多半是沒哄到點子上。馬屁拍到馬腿上，誰能爽？那些腦殘偶像劇裡的情節，動輒一把抓過來壁咚激吻，戀愛階段玩玩還可以。已婚女人沒人稀罕這套，就跟她不再相信朝霸道總裁身上潑杯水，就因率真而被愛上一樣。

直男們啊，這才是哄女人的最高段數——先化解委屈，再表達深情。若你曾經讓她傷過心，願你從此學著長點心。

▲▼ 李愛玲《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》，作者李愛玲，大陸知名圖書網站當當網2017年度、2018年度，連續2年「影響力作家」。文章被瘋狂轉發7千萬次、閱讀4億次，單篇按讚高達2千萬次。她擁有心理師專業資格，是兩性作家，職場女性，以及母親。

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