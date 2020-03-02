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高屏大橋機車道拓寬工程　施工3個月車禍27件釀3死

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▲高屏大橋汽機車分隔島施工期間車禍不斷，立委鍾佳濱服務處2日下午會同相關單位實地會勘研商改善作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高屏大橋汽機車分隔島施工期間車禍不斷，立委鍾佳濱服務處2日下午會同相關單位實地會勘研商改善作為。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏大橋汽機車分隔島施工期間車禍不斷，立委鍾佳濱服務處2日下午會同相關單位實地會勘研商改善作為，決定多管齊下進行改善；鍾佳濱除了要求公路總局等相關單位落實改善措施外，也呼籲民眾減速慢行，在本月底完工前不要再有車禍憾事發生。

▲高屏大橋汽機車分隔島施工期間車禍不斷，立委鍾佳濱服務處2日下午會同相關單位實地會勘研商改善作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼高屏大橋機車道改善工程。

▲高屏大橋汽機車分隔島施工期間車禍不斷，立委鍾佳濱服務處2日下午會同相關單位實地會勘研商改善作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

高屏大橋機車道拓寬的汽機車分隔島工程自去年12月初施工以來，已發生27件車禍，其中3件死亡案。為此立委鍾佳濱在立法院二度提出書面質詢，要求公路總局提出改善方案；今天下午包括立委鍾佳濱服務處、立委周春米服務處與公路總局第三區工程處、屏東縣警察局交通隊等單位，在公路局鳳屏工務段研商改善之道。

屏東縣警察局交通隊分析車禍主因在於駕駛人超速、超車，加上道路施工車道縮減所致，而3件死亡車禍皆是機車或自行車擦撞，後面自小客車輾壓釀生憾事，因此與會單位研商後決定進行3項改善措施。

1、由公路局三工處協調包商儘速完工，公路局高雄工務段段長張孟孔承諾比較容易發生事故的北上車道，將在本月中旬全部完工，南下車道最慢於本月底完成。

2、高屏兩縣市警方合作加派警力巡邏，尖峰時刻增派義交，透過增加見警率及設置機動測速照相機，以遏阻超速。

3、本周前在易肇事路段增設軟質交通桿，以分隔汽機車；3日完成夜間警示燈、限速牌面、施工告示牌等交通設施。

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