「好同事一起感染」　浙江7例新確診「皆從義大利返回」

▲上海防疫小組追蹤到浙江7例境外移入病患感染源，其中有兩人是同事關係，從義大利工作返回，。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸本土新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未解決，還得防堵境外輸入的感染源。上海防疫小組發布最新訊息，已經追蹤到浙江7例境外移入病患感染原因，其中有兩人是同事關係，從義大利工作返回，目前已經掌握其他71名密切接觸者，落實隔離措施。

根據大陸媒體報導，浙江市衛健委通報，浙江省發佈新確診7例境外輸入型病例的資訊。上海市疾控中心獲悉後，主動與浙江省疾控中心等有關部門聯繫，經調查確認，感染源來自浙江2日發佈第1例境外輸入型病例。

▲境外移入病源難掌握，上海浦東國際機場成為防疫破口之一。（圖／上海機場集團官方微博）

據了解，浙江新增確診6名境外輸入病例，共通點都與第1名境外移入確診患者同行，從義大利經莫斯科轉機，2月27日抵達浦東國際機場，入關時體溫正常，從機場直接包車返回浙江省麗水市青田縣，沒有在上海市逗留。這6人當中，其中一人跟浙江第1名境外輸入病例還是同事關係，一起義大餐廳工作，該名患者自行從義大利經德國轉機，2月29日抵達浦東國際機場， 回浙江家中後發病。

上海疫情防控工作小組也對外表示，多個國家和地區出現新冠肺炎確診病例，數量持續攀升。「所有中外人員，進入上海前14天內，有過重點國家或地區旅居史，一律隔離14天，觀察健康情況。」