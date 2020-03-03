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亞洲最大家電展因疫取消　AWE2020改與明年合併舉辦

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▲▼AWE2019在上海舉辦情況。（圖／取自AWE官網）

▲AWE是亞洲最大的家電及消費電子展。（圖／取自AWE官網）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情持續，繼今年度的MWC（世界通訊大會）等活動宣布取消後，中國家電及消費電子博覽會（AWE）組委會今（3日）發布通知，表示將今年於上海舉行的AWE 2020，延期至2021年3月，與AWE 2021合併舉辦。

組委會此一決定，形同取消今年的展會。據了解，AWE由中國家用電器協會創辦，是亞洲最大、全球前三大的頂級家電與消費電子展，自1992年起，每年於3月中下旬舉行，並從2008年起，從原先舉辦地北京，移到上海。

▲▼AWE2019在上海舉辦情況。（圖／取自AWE官網）

▲AWE2019在上海舉辦情況。（圖／取自AWE官網）

AWE 2020原定於3月11日到14日，在上海新國際博覽中心舉行。AWE組委會表示，疫情發生後，多次與展商、展館方面溝通協商，充分聽取各方意見，為了最大限度地保障國內外展商、觀眾以及合作夥伴的身體健康與安全，確保參展效果，「經過認真謹慎的評估後，做出了艱難的決定。」

在去年舉辦的AWE 2019展會上，共聚集了近900家全球家電、消費電子、IT互聯網企業與核心部件供應商，展覽期間，吸引海內外超過35萬名觀眾參加。

新浪財經報導稱，AWE這次公告的說法是與AWE 2021合併舉辦，但具體如何合併，形式暫時未對外透露，這也意味著AWE 2020正式取消。

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