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3病患「感染源完全找不到」！社區感染噩夢逼近…「大膽猜測」讓病毒現行

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓首爾。（圖／路透）

▲民眾憂心爆發社區感染。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市政府新聞辦3月2日舉行新冠肺炎疫情防控工作例行記者會，公佈了一起超特殊的新冠肺炎患者發現過程。1月24日除夕當天，當地發現3例新冠肺炎確診病例，但經過流行病學調查後，發現3人近期都沒有去過疫情地區，也找不到感染源頭和感染場所。

據《人民網》報導，重慶市疾控中心專家、流行病學博士宿昆對相關病例通報，市疾控中心1月24日除夕當天接到某縣疾控中心求助，發現3起確診病例，「在3例病例中，首例病例是超市員工A，1月14日發病；第二例和第三例病例B和C，是夫妻關係，分別於1月16和17日發病。」

除夕當天晚上，醫務人員就趕往該縣，對3名患者進行流行病學調查，「但是初步調查結果卻讓我們陷入一片迷霧，超市員工A和夫妻病例BC沒有任何交集；對3人發病前14天接觸過的人，逐一排查，也沒有發現確診病例或疑似病例。」

「就在流調走進死胡同時，有一個人引起了我們的注意。」宿昆表示，一名25歲的男性D，重慶人，在武漢打工，1月7日返回重慶，由於沒有任何症狀，醫學觀察14天後，排除了作為傳染源的可能，「但是對夫妻病例BC的活動軌跡排查發現，兩人曾與D有接觸。」

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情席捲全球。（圖／路透）

宿昆表示，「當時由於新冠肺炎是新發傳染病，疫情初期認識有限，國家相關技術文件並沒有要求對無症狀的武漢返渝人員做核酸檢測，所以該男子只是醫學觀察。」隨後，根據乙肝、傷寒等傳染病經驗，醫務人員做出了一個大膽的設想，「D會不會是無症狀傳染源？」

「為了找到傳染源，1月25日我們決定對D進行採樣，採樣時D堅持認為自己身體健康，又沒有任何症狀，不可能有新冠肺炎。」宿昆說，最終核酸檢測顯示為陽性，D是一名無症狀感染者，「這就是說在18天時間裡，D一直沒有症狀，卻攜帶有新型冠狀病毒。」據了解，這是重慶發現的首例無症狀感染者，也是大陸無症狀感染者發現的早期案例。

宿昆進一步解釋，在確定D是無症狀感染者後，醫務人員再圍繞D進行深入的流行病學調查，就把D和A、B、C都串聯起來了。

流行病學顯示，D於1月8日和9日去過病例A所工作的超市。這是位於負一樓的地下超市，沒有窗戶，通風條件差。因為A在超市服裝區工作，D曾去過服裝區，與A有過接觸。D在回重慶後，於1月8日和9日參加家庭聚會，曾和BC一起吃飯、打牌。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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