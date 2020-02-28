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外籍男攀起落架想偷渡到帛琉 「死不講話」押4個月後起訴…無名無姓代碼A

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▲去年11月闖入桃園機場神秘外籍男子，對檢警訊問始終沉默不語，圖為去年被航警局移送桃檢畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲去年11月闖入桃園機場神秘外籍男子，對檢警訊問始終沉默不語，圖為去年被航警局移送桃檢畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場去年11月間1名外籍男子越過管制區企圖攀爬前往帛琉華航班機起落架，被後方韓亞航班機機長察覺通報航警局，這名男子被逮捕後始終保持沉默，桃檢從男子隨身攜帶東正教聖經與筆記本找來神職人員溝通，才透過畫畫方式瞭解男子想去帛琉終老之訴求，檢警最近偵結依違反入出國移民法提起公訴。

去年11月2日下午，華航飛往帛琉班機在跑道準備起飛前，突然有一男子在起落架旁竄出，企圖爬上飛機起落架，被後方韓亞航空機長發現通報塔台，航警局隨即派員將男子逮捕，但這名滿臉鬍渣年輕男子對警方訊問卻始終保持沉默。

航警局與移民署官員從男子身上配戴的十字架項鍊，隨身包包還有一本東正教聖經、筆記本、手機、打火機、行動電源與塑膠防水袋等物，其中東正教聖經、筆記本內文字都是俄文版，當時警方曾提供排骨便當給他充飢，但男子卻露出噁心厭惡表情。

▲去年11月闖入桃園機場神秘外籍男子，檢方延押4個月始終沉默，桃檢最近依違反入出國及移民法起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲去年11月闖入桃園機場神秘外籍男子，檢方延押4個月始終沉默，桃檢最近依違反入出國及移民法起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，男子手機內都是俄文網頁，但通訊、對話軟體卻都上鎖，懷疑男子可能是俄國籍，但檢方在幾次開庭時，對於檢方訊問內容與提示證物問題，男子都以搖頭、揮手表達意見，即便檢方找來俄羅斯通譯男子都不予理會，男子案發後即遭收押，在4個月收押期間，檢方多次開庭都無法取得男子供詞，只有一次開延押庭時，男子才開口以俄文與簡單英文說話，但均與案情無關緊要內容。

檢方透露，男子曾透露想拿回十字架項鍊，檢警為突破心防，請來東正教神職人員與他對談，但男子仍未開口，改用筆畫出示意圖，表示想去帛琉終老意圖；檢方曾清查近期漁船外籍船員漁工、偷渡者名單，比對移民署指紋、虹膜等資料，都找不到男子相關資料，在桃園機場附近居民曾說，之前曾看過男子在桃園機場附近閒逛，或呆坐在公園裡，但都沒與當地人對話過。

由於男子身分無法查出，桃檢在起訴書中，以「如附表照片所示之人」特定他的身分，還罕見以「Ａ男」作代號偵結提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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