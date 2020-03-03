蘋果因關稅提高而調漲印度iPhone價格　iPhone XR和 i7在當地組裝不漲價

▲印度iPhone價格調漲。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒9TO5Mac報導，由於今年關稅稅率增加，蘋果提高了印度iPhone的價格，調漲的iPhone包括iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8和iPhone 8 Plus。

印度是蘋果非常重要的市場之一，即使價格略有上漲也可能會對需求造成影響。目前其它產品的價格不受影響，因為iPhone XR和iPhone 7在印度組裝，而其他iPhone則主要從中國大陸進口。

有消息指出蘋果本想在印度組裝iPhone 11，但最終卻停止了這項計劃。但基於稅率的考量，蘋果勢必還會考慮擴大印度製造iPhone的可行性，是否連帶牽動組裝廠遷移至印度，或是擴大在印度當地生產線規模，都會是後續觀察焦點。



印度的iPhone起價調漲：

．iPhone 11 Pro：101,200盧比（約新台幣41,980元）

．iPhone 11 Pro Max：111,200盧比（約新台幣46,130元）

．iPhone 8：40,500盧比（約新台幣16,800元）

．iPhone 8 Plus：50,600盧比（約新台幣20,990元）



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