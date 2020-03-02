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根據對象、地點自動切換！外媒呼籲蘋果為iOS 14提升「勿擾模式」功能

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▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲「勿擾模式」對部分用戶來說相當實用。（圖／pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

對那些習慣在手機內添增許多新聞、遊戲及通訊App的用戶來說，一天內收到上百條通知都是再正常不過的事，但若想偶爾「清淨」一下，「勿擾模式」就是救星一般的存在。

蘋果目前已替iPhone用戶建立了「勿擾模式」及「開車勿擾模式」，不過科技網站《9to5Mac》記者錢伯斯（Bradley Chambers）撰文呼籲蘋果能在iOS 14上能添增根據「對象」或「地點」的自訂「勿擾模式」功能。

自訂的勿擾模式

錢伯斯指出，希望蘋果能在iOS和iPadOS上讓用戶自行訂製勿擾模式，即用戶可自行將部分App或聯絡人加入白名單，無論用戶是否切換勿擾模式，都能收到來自白名單的通知。此外，蘋果也能進一步允許用戶可限制各App的勿擾時間。舉例來說，用戶可能希望辦公通訊軟體Slack能在晚上8點後不再發送通知，到了周末期間則完全不響。

根據「位置」自訂勿擾模式

錢伯斯希望「勿擾模式」能根據用戶所在的「位置」自行切換，如在「公司」時啟動能自行關閉個人通訊App的通知，而到了周末或平日下班時間後，當手機獲取的用戶位置在「公司」以外，這些與工作相關的App通知能自動關閉。

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