Nokia這次要玩真的　真旗艦、5G迎戰iPhone

▲旗艦手機Nokia 9 PureView推出當時所搭載的處理器晚了競爭對手一年。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得2019年初HMD所推出的旗艦手機Nokia 9 PureView嗎？這款手機雖然是2019年所推出，但是當中內載的處理器，卻是2018年高通所推出的晶片S845，並非該年的高階處理器S855；據傳，這次HMD為了避免「憾事重演」，極有可能將預計在今年初推出的Nokia 9.2，延遲到秋季再亮相，並直接搭載S865晶片。如此一來，這款旗艦手機推出的時間上將會與iPhone來個正面交鋒。

如果你有注意到，HMD這次跳過了Nokia 9.1機款，將直接推出Nokia 9.2；據傳，HMD早先規劃在2019年第四季時推出搭載S855的Nokia 9.1機款，不過時程一再地被延後，最新的說法是，Nokia 9.1將會在2020年第二季時推出，不過這樣的說法一直沒有受到HMD的證實。

當時傳言指出，Nokia 9.1將會搭載高通S855晶片組，甚至在5G版本中採用S855+。不過依照現在的情勢看來，HMD將會直接跳過Nokia 9.1，在秋季時直接推出搭載S865晶片的Nokia 9.2，並一口氣將產品推出時程拉回與他廠一致。