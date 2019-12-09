中華電攜手Nokia　在南寮漁港完成首座5G小基站智慧路燈建置測試

▲中華電完成首座5G小基站智慧路燈建置測試。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今（9）日宣布，攜手國際知名電信設備大廠諾基亞(Nokia)在新竹市南寮漁港完成全台首座戶外型5G small cell（小型基站）智慧路燈建置測試。該建置係結合中華電信行動及固定網路的技術能量，建構具備節能燈控、人流/車流監控、氣象感測及物聯網功能的智慧路燈。

中華電信指出，技術運作，也是國內首次將5G small cell運用於戶外場域的實際安裝測試，下行傳輸速率最高可達900Mbps以上，涵蓋距離最遠約可超過200公尺。

請繼續往下閱讀...

藉由本次建置測試驗證，廣佈在城市中的路燈及號誌桿將可作為搭載5G/4G、物聯網及各式智慧感測器的載體基礎，有利於提升各大城市行動通信網路服務涵蓋及強化縣市的治理效率，有效發揮區域鏈結綜效。

中華電信自2018年起陸續於台北流行音樂中心、南港展覽2館、林口新創園、故宮正館等場域布建5G實驗網路；本次於新竹南寮漁港完成5G small cell戶外場域安裝測試及效能實證，布局5G新世代之小型基地臺(small cell)多層次組網架構，更期與垂直產業及公部門共同合作，開創5G企業專網、智慧城市等創新技術的應用。

中華電信強調，國內5G首波釋照頻譜競標作業將於明 （10）日展開，中華電信身為國內第一大電信業者，有信心持續以最優越的網路技術及最大的頻寬優勢，引領全民邁向5G新世代。