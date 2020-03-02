　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中26名綠議員連署要求開臨時會　市議會：10天內決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨團總召陳世凱已連署要求市議會開臨時會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲民進黨團總召陳世凱已將連署書送交議會。（圖／陳世凱提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會原訂2月18日舉行臨時會，但程序委員會同意市政府以防疫和舉辦台灣燈會等工作繁忙為由希望取消的提議，民進黨黨團總召、市議員陳世凱2日表示，國內疫情加溫，市府如何協助各行各業紓困度過難關的做法，都該在議事堂詳細說明，他已將26名議員連署書送交議會，議事組表示，會在10天內召開程序委員會決定臨時會開會日期。

▲民進黨團總召陳世凱已連署要求市議會開臨時會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲民進黨團上周召開記者會，為業者發聲。（圖／民進黨團提供）

台中市議會取消2月份的臨時會，各行各業都面臨疫情所帶來的衝擊，百業蕭條，哀鴻遍野，國民兩黨團在無臨時會可開，無法和市府對上話的情況下，只得邀集市府相關局處如觀旅局、稅務局、經發局等和業者共同召開記者會，面對業者的疑問和憂慮。

▲民進黨團總召陳世凱已連署要求市議會開臨時會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲國民黨團也召開記者會，為業者向市府尋求紓困之道。（圖／國民黨團提供）

民進黨團上周召開記者會，要求中市府儘速提出紓困與振興方案之後，上午國民黨團也與工商界代表舉行記者會，呼籲市府儘速從房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等進行減稅或緩徵，協助業者度過難關。

陳世凱表示，各行各業都受到疫情衝擊，不論未來如何加強防疫，或是如何協助業者紓困，都需要召開臨時會，由市府提出報告，府會共同商議，才能夠順利推行及解決，他已將26名議員要求開會的連署書送交議會，他也呼籲市政府不要把防疫當成保護傘，恢復府會運作才是市府團隊負責任的作為。

議事組表示，已收到議員連署書，10天內會由議長召開程序委員會，討論何時召開臨時會，以及開會天數等相關細節，最多不得超過10天。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
玄彬真實家世超狂！　「3.7億驚人身家」起底
陳時中認證「這5地點」傳染風險高！非必要就不要去了
成語蕎心疼勸舊愛　謝和弦反咬「露骨4字」抖出兩人恩愛房事
南韓再添123例「一日激增599確診」　全境累計4335人感
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盤整北市空間　黃珊珊：社會住宅優先保留給醫護、檢疫所

小巨蛋3月表演全喊卡！馬友友演奏會希望延期　HBL、UBA人少照辦

北市保密「防疫旅館」爭議　苗博雅酸柯文哲：不用公開也別讓一般人住

「防疫旅館」不公開　黃珊珊：北市未徵用，為個別商業行為

台中26名綠議員連署要求開臨時會　市議會：10天內決定

「祝柯文哲早日康復」…王世堅送花籃＋正露丸：不要用烙賽來造神

大甲媽百年首度南巡！韓國瑜戴口罩「接駕不背轎」　粉絲喊市長加油

柯文哲嗆陳時中公開隔離地　北市卻保密「防疫旅館」地點

ET民調／66.9％憂中國大陸沒能力控制疫情　48.5％盼台灣「維持兩邊等距」

ET民調／媽祖遶境、馬拉松、演唱會標準不一　58.6%同意政府勒令停辦大型活動

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

盤整北市空間　黃珊珊：社會住宅優先保留給醫護、檢疫所

小巨蛋3月表演全喊卡！馬友友演奏會希望延期　HBL、UBA人少照辦

北市保密「防疫旅館」爭議　苗博雅酸柯文哲：不用公開也別讓一般人住

「防疫旅館」不公開　黃珊珊：北市未徵用，為個別商業行為

台中26名綠議員連署要求開臨時會　市議會：10天內決定

「祝柯文哲早日康復」…王世堅送花籃＋正露丸：不要用烙賽來造神

大甲媽百年首度南巡！韓國瑜戴口罩「接駕不背轎」　粉絲喊市長加油

柯文哲嗆陳時中公開隔離地　北市卻保密「防疫旅館」地點

ET民調／66.9％憂中國大陸沒能力控制疫情　48.5％盼台灣「維持兩邊等距」

ET民調／媽祖遶境、馬拉松、演唱會標準不一　58.6%同意政府勒令停辦大型活動

政治熱門新聞

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

藍委疑口罩政策　前立委：國民黨連在野黨都當不好很悲哀

假結婚真退伍！兩役男騙婚假辦同婚登記　

ET民調／85.0％擔心肺炎在台大爆發

全台首家防疫旅館！柯Ｐ宣布上線

陳建仁讚唐鳳　台灣防疫的靈魂人物

補健保漏洞？蘇貞昌提出2原則

漢光演習延期防疫　最快本週決定

柯文哲撇染新冠肺炎　嗆黑粉「活著就是最大的報復」

北市創「防疫旅館」　地點不公開

高虹安小編曝光！台大十三妹「公衛文」

王世堅送花給柯P...外加正露丸

柯文哲曬18歲嫩照　激似韓國男星　

更多熱門

相關新聞

中職最晚開幕戰　首度非因天氣延賽

中職最晚開幕戰　首度非因天氣延賽

由於6搶1奧運棒球最終資格賽延到6月17日開打，中職開幕戰延到3月28日，是中職史上最晚開打的熱身賽，也是第一次非因天氣因素開幕戰延後開打。

疫情衝擊　台幣保單陷「保2」危機

疫情衝擊　台幣保單陷「保2」危機

疫情催生「宅經濟」 上海醫藥產業、大數據應用逆勢噴發

疫情催生「宅經濟」 上海醫藥產業、大數據應用逆勢噴發

台大醫院嚴防新冠肺炎！進院須出示看診單

台大醫院嚴防新冠肺炎！進院須出示看診單

口罩追追追！經部：「本周日均產量達820萬片」

口罩追追追！經部：「本周日均產量達820萬片」

關鍵字：

新冠肺炎民進黨團

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面