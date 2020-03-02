台中26名綠議員連署要求開臨時會　市議會：10天內決定

▲民進黨團總召陳世凱已將連署書送交議會。（圖／陳世凱提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會原訂2月18日舉行臨時會，但程序委員會同意市政府以防疫和舉辦台灣燈會等工作繁忙為由希望取消的提議，民進黨黨團總召、市議員陳世凱2日表示，國內疫情加溫，市府如何協助各行各業紓困度過難關的做法，都該在議事堂詳細說明，他已將26名議員連署書送交議會，議事組表示，會在10天內召開程序委員會決定臨時會開會日期。

▲民進黨團上周召開記者會，為業者發聲。（圖／民進黨團提供）

台中市議會取消2月份的臨時會，各行各業都面臨疫情所帶來的衝擊，百業蕭條，哀鴻遍野，國民兩黨團在無臨時會可開，無法和市府對上話的情況下，只得邀集市府相關局處如觀旅局、稅務局、經發局等和業者共同召開記者會，面對業者的疑問和憂慮。

▲國民黨團也召開記者會，為業者向市府尋求紓困之道。（圖／國民黨團提供）

民進黨團上周召開記者會，要求中市府儘速提出紓困與振興方案之後，上午國民黨團也與工商界代表舉行記者會，呼籲市府儘速從房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等進行減稅或緩徵，協助業者度過難關。

陳世凱表示，各行各業都受到疫情衝擊，不論未來如何加強防疫，或是如何協助業者紓困，都需要召開臨時會，由市府提出報告，府會共同商議，才能夠順利推行及解決，他已將26名議員要求開會的連署書送交議會，他也呼籲市政府不要把防疫當成保護傘，恢復府會運作才是市府團隊負責任的作為。

議事組表示，已收到議員連署書，10天內會由議長召開程序委員會，討論何時召開臨時會，以及開會天數等相關細節，最多不得超過10天。

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