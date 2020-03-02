疫情催生「宅經濟」　上海醫藥產業、大數據應用逆勢噴發

▲阿里健康APP線上義診訪問人數達280萬次。（圖／翻攝阿里健康）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情爆發後，社會經濟大環境受影響暫時停滯，醫藥產業、人工智慧、大數據應用及無人經濟等新業態反倒逆勢上揚。上海市政府今（2日）舉行新冠肺炎疫情防控記者會，經信委副主任張建明表示，將在無人、線上經濟、AI+、區塊鏈+、5G+等方面提前佈局，因應疫情過後產生的經濟回溫現象。

▲上海經信委副主任張建明。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，張建明表示，上海生物醫藥產業於這段時間加速發展，部分生物醫藥企業（防護器械、診斷試劑、消殺用品等）獲得短期急速擴張機遇，如之江生物和捷諾生物生產的Ｃ，獲批上市成為首批檢測試劑盒。

此外，人工智能、大數據應用也獲得顯著效果。張建明提到，依圖科技開發了基於CT醫學影像的「新冠肺炎智慧評價系統」；商湯公司則將AI算法用於巨哥電子熱像測溫儀，電信營運商使用大數據分析支撐疫情防控工作等。

▲新型冠狀病毒（2019-nCoV）核酸檢測試劑盒。（圖／翻攝百度百科）

疫情衝擊下，新業態新模式將迎來更多機遇。其中，線上問診及遠端醫療的需求增加，「阿里健康」線上義診今年來訪問用戶超過280萬次。線上教育、數位娛樂及生鮮電商則因疫情管控的居家隔離措施得到噴發，嗶哩嗶哩預計一季度營收增長118%，喜馬拉雅一季度增長32%，叮咚買菜春節7天完成400萬單，近期訂單量增長80%。

對於疫情過後的經濟形勢，張建明表示，上海將研究制定全市線上科技產業發展指導意見，在無人經濟、線上經濟、AI+、區塊鏈+、5G+等，前瞻佈局新興市場需求，透過訂製化的政策，在上海率先培育若干細分市場龍頭，推動一批線上科技、產業互聯網、智慧醫療、生命健康項目落地，重塑產業發展格局。

