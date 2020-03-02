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疫情重創股債市！壽險業調降宣告利率　台幣保單陷「保2」危機

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲疫情牽動股債市表現，部分保險公司決定調降利變型保單的宣告利率。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，拖累股債市表現，部分壽險公司決定3月調降宣告利率，代表保戶所領到的增值回饋分享今也會跟著縮水，其中新台幣保單宣告利率調降幅度約2至10個基本點區間，主力保單利率已逼近2%，未來新台幣保單恐面臨「保2」關卡。

根據國泰人壽最新公告調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有36張進行調整，包括現售7張、停售29張，調整幅度約在2至10bp（基本點）區間，調整後宣告利率最低僅剩2%。

人民幣元利變保單也有6張進行調整，包括現售1、停售5張，調降幅度也有12至15個bp，宣告利率則來到3.3%；澳幣利變保單只調整1張停售保單，調降15個bp，宣告利率約剩2.7%；美元利變保單則維持不變。整體來看，國泰人壽3月共有43張保單調整宣告利率。

新光人壽這次總共調整45張保單，其中44張新台幣儲蓄型利變保單，幅度下修10個bp，最高宣告利率水準為2.2%；人民幣保單也調整1張，幅度下修20個bp，最高宣告利率水準為3.3%。

南山人壽3月則沒有調整各幣別的宣告利率，新台幣利變保單宣告利率維持保障型最高2.3%、其他2.15%，美元利變保單宣告利率，保障型最高3.5%，其他則為3.3%左右；其餘富邦人壽、元大人壽、台灣人壽、中國人壽等保險公司也沒有調整宣告利率的計畫。

一家壽險主管透露，宣告利率是否調整有2大因素，除了市場利率變動外，股市也會有所影響，觀察今年以來金融市場環境，市場利率往下走，因此在投資操作上比較困難，因此不得不調整宣告利率。

利變型保單宣告利率去年開始多次調降，其中新台幣保單從最高2.98%，一路降至2.15%，面臨「保2」關卡。這名壽險主管認為，若未來市場利率持續下調，股市表現也不好的情況下，新台幣保單的宣告利率恐怕難維持在2%的水準，不過整體仍得看屆時的金融市場反映。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利用。

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