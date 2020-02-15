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看了會餓！考證超強大的美食漫畫　日治時期女高校生成料亭接班人

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我們想讓你知道…看了會餓！考證超強大的美食漫畫　日治時期女高校生成料亭接班人

▲▼ 漫畫家清水創作《友繪的小梅屋記事簿》，取材自真實歷史資料、詳盡研究1920年代日治時期的飲食文化。（圖／蓋亞文化）

▲漫畫家清水創作《友繪的小梅屋記事簿》，被稱「這是一本作者畫著會餓，讀者看著也會餓的漫畫！」（圖／蓋亞文化）

記者林育綾／綜合報導

「這是一本作者畫著會餓，讀者看著也會餓的漫畫！」漫畫家清水創作《友繪的小梅屋記事簿》，取材自真實歷史資料、詳盡研究1920年代日治時期的飲食文化，重現台北百年前的風情與美食、消失的地景等，描述女高校生的友繪成為家族經營的料亭第三代接班人，讓讀者一窺「女將」的職人生活。

在傳統日本旅館或高級料亭裡，有個特殊的職務叫做「女將」，是經營管理的靈魂人物，她們總是穿著和服進進出出，不只負責店內大小事務運作，行為舉止與氣質，也代表著這間店給人的印象。

請繼續往下閱讀...

而《友繪的小梅屋記事簿》就是描述女高校生友繪是知名料亭「小梅屋」的第三代接班人，朝向女將之路邁進，為了學校園遊會的吃食採辦任務，同時向第一代女將祖母證明自己能獨當一面，與夥伴們在各方親友協助下，走訪各台北各處名家、餐廳，突破重重難關，齊聚各方料理，跨越國界的美食大放異彩，讓共襄盛舉的人們讚嘆不已。

故事原本在《CCC創作集》連載，如今集結成單行本，也是是清水第一本漫畫單行本，他巧妙地在輕快的校園故事中，展開關於台日歷史與飲食文化的故事，透過園遊會的橋段，帶出1920年代的日式美食與台式料理如何互相交流，以及當時庶民的服裝與生活背景。

▲▼ 漫畫家清水創作《友繪的小梅屋記事簿》，取材自真實歷史資料、詳盡研究1920年代日治時期的飲食文化。（圖／蓋亞文化）

▲《友繪的小梅屋記事簿》取材自真實歷史資料、詳盡研究1920年代日治時期的飲食文化。（圖／蓋亞文化）

其中背景「小梅屋」也真有其「屋」，原型是逸仙公園的梅屋敷，清水在開始創作前曾多次造訪，取得CCC編輯部整理的史料後，才知道原來過去的梅屋敷規模遠遠大過現在。而當時的街道景色，他則利用史料與「百年歷史地圖」查詢作為參考，也會實地調查，就連角色們從車站走到永樂市場的路程，都希望能親自計算。
 
題材到手後，才是棘手的開始。「畢竟是70年前以上的故事了，有些菜色的內容跟現在很不一樣啊！」為了畫出當時的台灣料理，如八寶鴨、糯米蓮子香菇飯、炸芭蕉、煎春餅等，CCC編輯和清水都用盡心力，「編輯還幫我找到台灣料理專刊，介紹70年前的美食食材和食譜。」取材的過程，他也赫然發現小時候吃過的日本和菓子竟曾在台灣有分店。
 
在故事裡，友繪和同學們為了要找遍有代表性的日式料理與台灣料理，走進城市大街，也走進市民小巷，努力發掘台日美食、到處試吃，希望能在園遊會上提供最棒的飲食體驗。在這些過程中，清水也仔細地做了場景與服裝取材，好比台日女學生分別穿日式袴裙或漢服，在市場小巷裡工作的多是台灣人等等。

▲▼ 漫畫家清水創作《友繪的小梅屋記事簿》，取材自真實歷史資料、詳盡研究1920年代日治時期的飲食文化。（圖／蓋亞文化）

▲清水確實細心描繪出1920年的時代氛圍。（圖／蓋亞文化）
 
清水也說，走遍大街小巷是他自己的習慣，「我是台南人，國中開始就是鐵道迷，以前去台北時，會特別去搭普通車到基隆、瑞芳、樹林等處看老車站，也會跑去看一些巷弄，走在巷弄裡，可以看見地方人家的各種生活樣貌。」 

在漫畫裡，清水確實細心描繪出1920年的時代氛圍，包括台日文化與生活背景、台灣人與日本人間的微妙民族情感，以及飲食文化差異中可看出得風土民情，就連台灣與日本都喜歡的便當，他都可畫出一番道理，好比說日本便當屬於清爽型、冷食仍是美味，但台灣便當則是多屬熱食，裡頭的菜色也不宜久放。

▲▼ 漫畫家清水創作《友繪的小梅屋記事簿》，取材自真實歷史資料、詳盡研究1920年代日治時期的飲食文化。（圖／蓋亞文化）

▲清水也說「一邊畫一邊看食物，真會很餓啊，尤其經常又是半夜⋯」（圖／蓋亞文化）

有趣的是，他也在漫畫裡放入鐵道梗，竟然被眼尖的讀者看出來，還傳訊息稱讚，「你的考究也太精緻了！」在那個畫面裡，友繪一行人要步行到大稻埕，在北門附近剛好有火車經過，火車上面有英文字，「當時的火車是200型，二戰之後改成CT240型，沒想到有讀者看出來。」讓他彷彿遇到知音。
 
清水說，自己小時候就愛畫蒸汽火車，「火車很難畫的，輪子、車廂比例⋯都要考據。沒想到小時候的練習，現在用得到。」而在創作時，他也透露還會非常餓！「一邊畫一邊看食物，真會很餓啊，尤其經常又是半夜⋯」因此畫完這部作品，他也胖了好幾公斤。

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