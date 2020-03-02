新冠肺炎確診41人「1死亡、12人解隔離」　223人待驗中

▲陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，1日國內新增99例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2291個案，含41名確診、2068名排除，其餘隔離檢驗中。確診個案中，1名死亡、12名解除隔離、其餘個案持續住院隔離中，狀況穩定。

指揮中心表示，針對案27相關群聚事件，已掌握接觸者820人，並採檢183人，其中5人陽性（案28至32）、176人陰性，其餘檢驗中；另持續追蹤案33、39、40境外移入個案接觸者健康情形及採檢結果，截至目前無新增確診個案。鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

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▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩製）

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診8萬0026例，較前日新增202例，其中7,110例重症，2,912例死亡。

國際間累計8,233例確診病例，分布65個國家/地區；病例數以韓國3,736例、義大利1577例、伊朗978例、日本鑽石公主號687例（含本國籍5例）及日本253例為多；病例中126例死亡，其中伊朗54例、義大利34例、韓國18例、鑽石公主號6例、日本6例、香港2例、法國2例、澳洲1例、菲律賓1例、泰國1例、美國1例。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲國內41名確診，其中12名已解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）