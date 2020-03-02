孫子剛從日本回來！阿嬤說「不要通報學校」才能去上課　網嚇：還沒戴口罩

▲阿嬤說不要告訴學校去過日本。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

台灣目前將日本列為第二級旅遊警示，近期從日本回台的旅客，應進行14天自我健康管理，最好是待在家別亂跑，非必要出門時也得全程戴口罩，不過，一名網友今天在便利商店，無意間聽到旁邊婦人的對話，內容是家人不久前從日本回來，但要求孩子向校方隱瞞旅遊史，還說「通報的話學校可能不讓去上課」。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他今天坐在便利商店聽到旁邊婦人在講電話，對方帶著自己看起來還在讀小學的孫子，向電話另一頭提到「家人去日本回來，沒通報學校去過日本」，原因是擔心學校知道孫子的旅遊史，就不讓他繼續上學，只好隱瞞出過國的事。

▲雖然日本回來沒強制隔離，但至少要知會校方。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



原PO當下十分傻眼，內心憤怒又害怕，雖然從日本回來的旅客不用隔離，但外出時應全程戴口罩，這對祖孫完全沒戴口罩，開心地坐在超商內聊天，而且學校裡有眾多學生，群聚感染的風險更高，婦人卻為了讓自己孫子能順利上學，冒著風險隱瞞旅遊史，簡直不把其他學童的健康安全放在眼裡。

網友怒轟，「這種家長非常多，我孩子班上有從韓國、日本及新加坡香港過境回來的，老師詢問竟然沒有家長承認」、「日本回來要自主健康管理，外出全程戴口罩，就算告訴學校，學校也不能要求你別來上課」、「雖然沒有強制，但能不能有點良心，不要做人這麼自私，萬一就是這麼剛好，算誰的」、「日本雖然是二級，國外旅遊回來還是要告知老師啦，有狀況學校才知道該怎麼處置。」