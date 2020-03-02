分頁都沒關！他開第100頁…Chrome跳出「:D」萌笑小彩蛋　無痕模式超曖昧

▲原PO開分頁，發現Chrome的小秘密。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

Google Chrome瀏覽器在多年發展下，已經成為最多人使用瀏覽器，開發團隊的用心程度從各個地方的小彩蛋也可見一斑。一位男網友就在《Dcard》發文「無意間發現Chrome的小秘密」，說他平常沒有關分頁的習慣，結果他在開到第100個分頁的時候，意外發現「一個尷尬又不失禮貌的微笑」，小彩蛋吸引網友熱論。

這位男網友文中貼出手機截圖，文中表示自己平常都沒有關分頁的習慣，「結果就在我開到第100個分頁的時候……登愣！」仔細看看截圖，本來應該顯示分頁數目的框框中卻沒有100這個數字，取而代之的是一個「:D」的笑臉。

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▲右上角的分頁數目的框框變成一個「:D」的笑臉。（圖／翻攝自Dcard）

可愛的小彩蛋讓原PO覺得很有趣，「一個尷尬又不失禮貌的微笑，不知道有沒有人發現？」因為原PO使用的手機是Android系統，留言處就有使用iOS的網友留言「iOS是笑臉！」並附上截圖，可以看到蘋果手機的分頁數目的框框中是一個「:)」。

看到貼文後，其他人也紛紛留言熱論，「chrome：你再開試試看啊：D」、「哈哈哈太可愛了」、「我的chrome只要超過一頁我就牙起來了，手癢癢心癢癢胃癢癢」、「再給我開啊：）」、「我總是開分頁開到chrome露出陰森森的微笑」、「不能忍受分頁超過五個的人表示……哇賽這是什麼新世界。」

▲iOS則是一個「:)」的笑容。（圖／翻攝自Dcard）

另外還有不少網友分享其他的小知識，「還有如果重覆的往下滑分頁，它會翻轉一圈，我自己覺得很酷啦哈哈哈酷點低的少女」、「順便跟你說個小知識，safari最多只能開500個分頁ㄛ」、「用無痕的話，是一個曖昧的微笑 ;)」。