影／非法移工管理問題　蘇貞昌：緊急時刻應忙於防疫

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前確診的第32例更是非法外籍移工，讓外界關注未登記在案的移工是否會成為防疫破口。對此，行政院長蘇貞昌2日表示，對移工們的健康都非常注意，但不是在忙著防疫時去做其他方面的事情。





▲行政院長蘇貞昌視察防疫指揮中心。（圖／ETtoday直播）

蘇貞昌2日上午到中央流行疫情指揮中心視察，針對非法移工管理問題，他表示，很感謝這些移工們，也對他們有周到、公平的照顧，不過移工變成非法是不好的；現在正值防疫疫情緊急時刻，大家都忙於防疫，移民署、警察人員甚至醫院都很關心移工健康，但是不是在忙於防疫時又去做其他方面的事情。

蘇貞昌呼籲，移工為台灣不論是經濟發展或照顧都有貢獻，他們會照顧為台灣努力的移工們，「但不希望是非法的，非法等於受不到照顧，這樣對移工也不好！」希望移工對台灣這最友善、公平的國家有信心。

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