　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／非法移工管理問題　蘇貞昌：緊急時刻應忙於防疫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前確診的第32例更是非法外籍移工，讓外界關注未登記在案的移工是否會成為防疫破口。對此，行政院長蘇貞昌2日表示，對移工們的健康都非常注意，但不是在忙著防疫時去做其他方面的事情。

▲▼行政院長蘇貞昌視察防疫指揮中心。（圖／ETtoday直播）

▲行政院長蘇貞昌視察防疫指揮中心。（圖／ETtoday直播）

蘇貞昌2日上午到中央流行疫情指揮中心視察，針對非法移工管理問題，他表示，很感謝這些移工們，也對他們有周到、公平的照顧，不過移工變成非法是不好的；現在正值防疫疫情緊急時刻，大家都忙於防疫，移民署、警察人員甚至醫院都很關心移工健康，但是不是在忙於防疫時又去做其他方面的事情。

蘇貞昌呼籲，移工為台灣不論是經濟發展或照顧都有貢獻，他們會照顧為台灣努力的移工們，「但不希望是非法的，非法等於受不到照顧，這樣對移工也不好！」希望移工對台灣這最友善、公平的國家有信心。

其他人也看了這些...

新冠肺炎再添5例！4例為案34醫院接觸者「護理人員中鏢」
軌道運輸第一槍！北捷：耳溫超過37.5度將拒載
確診印尼女看護「搭公車」影片曝光！全程都有戴口罩

更多熱門新聞...

「假公文」近日狂攻府院、衛福部　別轉傳！小心關3年罰300萬
視察防疫行程滿檔　侯友宜：超前部署！不要事後才說早知道
防非法移工成防疫破口　黃珊珊盼中央啟動「自首專案」

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
口罩變薄！一張圖搞懂「2種醫用口罩」差別　網解析：都有防疫功
防無症狀感染　長庚禁「中、日、韓」等9國返台者就醫
新天地教主哥「也得肺炎」5天亡！李萬熙爆搭船逃跑…入住醫院全
遭首爾市長提告殺人罪　新天地教主李萬熙「篩檢結果」出爐
台首例「復陽」！鑽石公主號7旬婦行程表曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

杜絕「黃安們」濫用健保　林俊憲提案修法：一年不在台183天保費調高至1萬9

外交國防委員會召委　推舉蔡適應、呂玉玲擔任

社福衛環委員會召委出爐　民進黨與時力共推邱泰源、劉建國

新北日租套房若有隔離者　依紓困特別條例重罰業者100萬

影／非法移工管理問題　蘇貞昌：緊急時刻應忙於防疫

立法院司法法制委員會召委周春米、李貴敏　民眾黨賴香伶投自己

影／立法院內政委員會召委藍綠各一席　民進黨管碧玲、國民黨陳玉珍

柯文哲撇清染肺炎　二度PO照傳群組「我沒事，依然嗡嗡嗡」

影／立法院8委員會召委名單出爐　民進黨團9席、國民黨團7席

影／香港紓困發放現金　蘇貞昌：他國人民常要求學習台灣經驗模式

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

網美始祖激推4款修圖、調色App　IG版面level up「質感秒暴增」

杜絕「黃安們」濫用健保　林俊憲提案修法：一年不在台183天保費調高至1萬9

外交國防委員會召委　推舉蔡適應、呂玉玲擔任

社福衛環委員會召委出爐　民進黨與時力共推邱泰源、劉建國

新北日租套房若有隔離者　依紓困特別條例重罰業者100萬

影／非法移工管理問題　蘇貞昌：緊急時刻應忙於防疫

立法院司法法制委員會召委周春米、李貴敏　民眾黨賴香伶投自己

影／立法院內政委員會召委藍綠各一席　民進黨管碧玲、國民黨陳玉珍

柯文哲撇清染肺炎　二度PO照傳群組「我沒事，依然嗡嗡嗡」

影／立法院8委員會召委名單出爐　民進黨團9席、國民黨團7席

影／香港紓困發放現金　蘇貞昌：他國人民常要求學習台灣經驗模式

「喵督學」示範進校量體溫...眼神死量不出　校護：哪裡沒毛的啦！

護理師情人節喝醉遭男友性侵窒息亡　出事前才和爸談未來：想換更高薪工作

《隱形人》全球票房大賣「高居成本7倍」　導演回應「續集計畫」

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

只要25元！台南秘製邪惡炸雞腿　外皮酥脆、撕開爆出肉汁

《墜愛》演員群調製月老香水！送給《RUN新聞》幸運粉絲！

搜救犬隊幫浪浪特訓「翻肚裝死」萌炸！　開放領養2天找到家

環台賽／法國記者舊地重遊　5年前是參賽車手

星級飯店祭出超低價吸客　和逸、慕軒飯店快閃每晚1699元

杜絕「黃安們」濫用健保　林俊憲提案修法：一年不在台183天保費調高至1萬9

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

藍委疑口罩政策　前立委：國民黨連在野黨都當不好很悲哀

假結婚真退伍！兩役男騙婚假辦同婚登記　

全台首家防疫旅館！柯Ｐ宣布上線

漢光演習延期防疫　最快本週決定

柯文哲撇染新冠肺炎　嗆黑粉「活著就是最大的報復」

補健保漏洞？蘇貞昌提出2原則

陳建仁讚唐鳳　台灣防疫的靈魂人物

柯文哲疑染諾羅病毒　臨時取消行程　

新冠肺炎爆院內感染　侯友宜：新北17家急救責任醫院已到位

柯文哲曬18歲嫩照　激似韓國男星　

酒駕吊照後重考　先上15小時教育訓練

LIVE／防疫中心升級　蘇貞昌親自視察

蘇貞昌：他國人民常要求學習台灣經驗模式

更多熱門

相關新聞

世新陸生：我很想回學校上課

世新陸生：我很想回學校上課

教育部自2月11日零點零分起暫緩港澳居民來台，包含陸生、港澳生也在其中。一名世新大學大四陸生小儀，她表示，自己馬上就要畢業了，擔心疫情而導致延遲畢業，「因為最近台灣的高校已經陸續開學了，但陸生和港澳學生還是不能入境，我很想回學校上課！」

新冠肺炎又一新潛力藥物達陣　生技中心完成「法維拉韋」合成

新冠肺炎又一新潛力藥物達陣　生技中心完成「法維拉韋」合成

疫情擴散出國代購正夯　統一超綁定社群「賣貨便」破百萬人次

疫情擴散出國代購正夯　統一超綁定社群「賣貨便」破百萬人次

愛媛縣首例！　曾赴大阪聽演唱會

愛媛縣首例！　曾赴大阪聽演唱會

台大開學日動用行政人力「守各館舍監測體溫」

台大開學日動用行政人力「守各館舍監測體溫」

關鍵字：

蘇貞昌移工武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

新天地遭政府控殺人罪！　他痛快喊：殺雞儆猴

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

AV女優拍一場花多久？紗倉真菜行程表曝光「1個下午排滿滿」

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面