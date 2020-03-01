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超前部署機捷紅外線熱像測溫儀　3月全線車站設置完成

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▲機捷超前部署整備各項防疫措施。（圖／桃捷提供）

▲機捷進行防疫預演。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，連結桃園機場的機場捷運，超前部署整備各項防疫措施。桃捷公司將採兩階段完成紅外線熱像測溫儀設置，第一階段於3月中旬完成A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站紅外線熱像測溫儀設置；第二階段於3月底，完成全線車站紅外線熱像測溫儀設置。

▲機捷超前部署整備各項防疫措施。（圖／桃捷提供）

▲▼機捷超前部署整備各項防疫措施。（圖／桃捷提供）

▲機捷超前部署整備各項防疫措施。（圖／桃捷提供）

桃捷公司指出，為加強旅客搭乘桃園機場捷運的安全防護，鄭文燦市長優先調撥一台紅外線熱顯像測溫儀給桃捷公司，預做人員操作訓練及測試之用。更已於2月11、27日針對疑似染疫旅客發生狀況進行防疫預演。3月5日市長鄭文燦亦將視察桃捷公司超前部署防疫演練，就紅外線熱顯像測到發燒旅客，以及車站發生疑似染疫旅客之處置，進行相關防疫作為預演，希望透過超前整備、超前部署建立防護網，提供旅客安全、安心的乘車環境。▲機捷超前部署整備各項防疫措施。（圖／桃捷提供）

▲機捷線上列車於端點站發車前，再進行車廂扶手清潔消毒。（圖／桃捷提供）

桃捷公司防疫工作小組也升級為防疫應變小組，在車站防疫措施部分，針對旅客量高的重點車站，從每4小時清潔消毒，升級為每2小時進行清潔消毒，旅客常接觸設備（電梯按鈕、手扶梯扶手、售票機等）則每小時重點式消毒；機場捷運其他車站，也從每8小時清潔消毒，升級為每4小時進行清潔消毒，旅客常接觸設備（電梯按鈕、手扶梯扶手、售票機等）則每2小時重點式消毒。

全線車站提供75%酒精供旅客消毒。車廂則每天出車前完成清潔消毒，線上列車則於端點站發車前，再進行車廂扶手清潔消毒，並且加強空調換氣，直達車開啟空調電漿殺菌模組，強化車廂內空氣品質，減少病菌滋生機會。

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