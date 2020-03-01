國際自由車環台賽桃園市站全力防疫　鄭文燦取消領騎

▲全力防疫，國際自由車環台賽桃園市站2019市長鄭文燦領騎取消。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2020國際自由車環台賽「桃園市站」2日登場，受疫情影響，桃園市長鄭文燦取消領騎儀式及市府廣場表演活動。市府體育局表示，參賽選手將於當日上午9時30分自市府前廣場出發，途經桃園市10個行政區，終點設於復興區角板山仁愛停車場，全長123﹒27公里。

體育局表示，本次賽事途經台61快速道路、大園竹圍漁港、許厝港濕地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、台66快速道路、臺灣最高土石壩-石門水庫及泰雅原鄉-復興區角板山等桃園的特色景緻，希望透過國際轉播將桃園行銷世界各地。

▲▼國際自由車環台賽桃園市站，自市府前廣場出發。（圖／市府資料照）

而今年進入第10年的國際自由車環台賽「桃園市站」，有來自世界各國24支菁英隊伍參賽，選手人數約192名，全程由國際媒體隨行拍攝，規模盛大，參賽選手從桃園市政府出發熱身，自桃園區藝文展演中心正式展開桃園站競賽路線，途經台4、61、15、66、3、3乙、4、7線道。

另外，市府警察局為了確保選手安全，2日8至14時，針對競賽路線將分階段實施交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越。並於賽事過程中嚴格管制賽道，將依車隊行經速度，分階段管制各路段，其中無分隔島路段會實施「雙向交通管制」，有分隔島路段採「順向進行管制，對向開放通行」，以提供國際選手安全的比賽環境，也請駕駛朋友們配合暫停路旁等待。

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