輕症者擬「住公共設施管理」不住院　南韓總理坦言：病床不能無上限增加

▲ 南韓首爾一處指定篩檢所讓民眾採取不用下車的得來速篩檢法。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情急速惡化，1日共新增586例，全境累計3736人確診，其中18人死亡及30人治癒。病例大量集中導致大邱及慶尚北道出現醫療資源短缺問題，南韓總理丁世均今天對此表示，政府、民間及軍方都盡全力抗疫，但病毒擴散得太快，病床也無法無上限增加，目前正討論新措施。未來輕症患者可能不再採現行的住院治療方式，將安排住進各地的公共設施進行管理。

丁世均稍早出席中央災難安全對策本部會議說明，「昨天（2月29日）1天新增超過800名患者，光是大邱就佔650例，今天也會增加數百名，還有逾千名患者仍在家中等待入院。雖然8成確診者都是不需醫療處置的輕症患者，（新冠肺炎）對患有痼疾或是高齡病患仍有致死的可能性。實際上截至目前的死亡個案大部份都屬這類病患。絕對不能再讓重症或是屬危險族群的患者在等待住院期間病逝的事件再次發生。」

他坦言，安排所有患者住院治療的原則很難阻止悲劇重演，認為有必要改變現行方針，需要討論如何以最有效的方式利用有限的醫療資源，以保護國民的生命與安全。

南韓大學醫院協會及醫師協會以截至目前的臨床經驗提出新方案，即安排輕症患者在醫護人員的照顧之下集中於公共設施管理。丁世均表示，目前正針對這項提議聽取各方意見，充分討論後會在今天內作出結論。政府人士對此則透露，朝此一方向擬定新對策的可能性很高。

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