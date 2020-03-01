　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輕症者擬「住公共設施管理」不住院　南韓總理坦言：病床不能無上限增加

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓得來速篩檢法。（圖／達志影像）

▲ 南韓首爾一處指定篩檢所讓民眾採取不用下車的得來速篩檢法。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情急速惡化，1日共新增586例，全境累計3736人確診，其中18人死亡及30人治癒。病例大量集中導致大邱及慶尚北道出現醫療資源短缺問題，南韓總理丁世均今天對此表示，政府、民間及軍方都盡全力抗疫，但病毒擴散得太快，病床也無法無上限增加，目前正討論新措施。未來輕症患者可能不再採現行的住院治療方式，將安排住進各地的公共設施進行管理。

丁世均稍早出席中央災難安全對策本部會議說明，「昨天（2月29日）1天新增超過800名患者，光是大邱就佔650例，今天也會增加數百名，還有逾千名患者仍在家中等待入院。雖然8成確診者都是不需醫療處置的輕症患者，（新冠肺炎）對患有痼疾或是高齡病患仍有致死的可能性。實際上截至目前的死亡個案大部份都屬這類病患。絕對不能再讓重症或是屬危險族群的患者在等待住院期間病逝的事件再次發生。」

他坦言，安排所有患者住院治療的原則很難阻止悲劇重演，認為有必要改變現行方針，需要討論如何以最有效的方式利用有限的醫療資源，以保護國民的生命與安全。

南韓大學醫院協會及醫師協會以截至目前的臨床經驗提出新方案，即安排輕症患者在醫護人員的照顧之下集中於公共設施管理。丁世均表示，目前正針對這項提議聽取各方意見，充分討論後會在今天內作出結論。政府人士對此則透露，朝此一方向擬定新對策的可能性很高。

►教徒1月曾赴武漢！新天地教主李萬熙今受檢　首爾市長揚言告過失殺人
►南韓再添210例「單日增586確診」　全境累計3736例18死

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
相隔16秒上公車！　男沒戴口罩「確診者一動作」他也中了新冠肺
即／大邱再添2死...居家隔離「等不到病床」！　南韓累計20
新冠肺炎「病毒有變異」？張上淳：確實發現病毒株有差異
吳宗憲遭嗆欠債幾億！怒告館長誹謗「罵我是他的工作」：我被嚴厲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓200多人赴越南遭無預警隔離！護照被沒收　內部畫面曝光

輕症者擬「住公共設施管理」不住院　南韓總理坦言：病床不能無上限增加

快訊／大邱再添2死！居家隔離等病床悲劇重演　南韓累計達20死

曾搜索過蘇聯潛艦　川普提名駐挪威大使布萊特懷特為新任海軍部長

不斷更新／南韓新增2死「累計20死亡病例」　全境累計3736確診

大馬首相換人！慕尤丁宣誓接任　馬哈迪過度自信遭背叛

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼：清澈不得了！

莫斯科每月升2.5度　迎來「最熱冬天」打破140年紀錄

殺人後裝沒事上學！17歲男刺死媽媽「割喉兄弟」　留「詭異符號」指屍體

教徒1月曾赴武漢！新天地教主李萬熙今受檢　首爾市長揚言告過失殺人

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

柴皇后報名衝刺賽！穿洋裝走台步 麻麻崩潰：這不是我要的結果XD

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

南韓200多人赴越南遭無預警隔離！護照被沒收　內部畫面曝光

輕症者擬「住公共設施管理」不住院　南韓總理坦言：病床不能無上限增加

快訊／大邱再添2死！居家隔離等病床悲劇重演　南韓累計達20死

曾搜索過蘇聯潛艦　川普提名駐挪威大使布萊特懷特為新任海軍部長

不斷更新／南韓新增2死「累計20死亡病例」　全境累計3736確診

大馬首相換人！慕尤丁宣誓接任　馬哈迪過度自信遭背叛

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼：清澈不得了！

莫斯科每月升2.5度　迎來「最熱冬天」打破140年紀錄

殺人後裝沒事上學！17歲男刺死媽媽「割喉兄弟」　留「詭異符號」指屍體

教徒1月曾赴武漢！新天地教主李萬熙今受檢　首爾市長揚言告過失殺人

中職／羅力4局飆6K無失分　高淮安5局開轟率龍扳平

疫情衝擊搭車潮！　國道客運228連假「疏運人次掉2成」

高中木聯／穀保3投各有優勢　雙刀流劉予承被球探相中　

陳艾琳踢斷腳趾！急診醫師「徒手扳回原位」　忍痛不開刀：半夜冷汗直流

中職／悍將一軍陣容幾乎確定　游霆崴、黃亦志競爭輪值

確診新冠肺炎　男大生超狂「自我隔離」…30天沒傳染任何人

珍奶喝第三口「啥都吸不到」　撕開封膜見「真．波霸」無言：是怎樣？

環台賽／桃園站高難度登山賽　角板山強風、地獄坡環伺

體驗白居易詠頌之美　淡水楓樹湖賞粉紅嬌豔「木蓮花」

卡達、阿曼桌賽僅剩莊智淵沒退賽　中華全隊三月留國內備戰

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

南韓公務員搭電梯1分鐘　還是感染新冠肺炎

印尼零病例遭質疑　4旅客出境後確診

華盛頓州長宣布進入緊急狀態　美首例新冠肺炎死亡

日媒：明仁上皇發燒病倒！

首例病毒基因定序完成　發現突變

即／南韓再添376人染疫　累計3526例

快訊／美國首例死亡！西雅圖1人病逝

日本女護理師參加演唱會　全程沒有戴口罩

土耳其開門　360萬難民將湧入歐洲

伊朗多位高官確診　國會議員染病不治

南韓最年幼確診　出生45天男嬰染新冠肺炎　

南韓新增2死「累計20死亡病例」　全境累計3736確診

澳洲死亡首例！　曾搭鑽石公主號

更多熱門

相關新聞

疫情打亂賽季安排　洪總：延定了

疫情打亂賽季安排　洪總：延定了

受到新冠肺炎疫情影響，6搶1奧運資格賽、中職開幕戰都可能延期，富邦悍將總教練洪一中，將帶領中華隊出征6搶1，他認為，延賽的可能性極大，「還是要等聯盟公布，但我想應該是延定了。」

網紅揭「美國人不戴口罩」真相：是文化差異

網紅揭「美國人不戴口罩」真相：是文化差異

香港佛堂再增1確診！女義工「負責切菜」

香港佛堂再增1確診！女義工「負責切菜」

即／大邱再添2死　南韓累計20死

即／大邱再添2死　南韓累計20死

相隔16秒上公車！　確診者「一動作」他也中了

相隔16秒上公車！　確診者「一動作」他也中了

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

命理師急呼：辛龍你錯了！

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

網紅「全臉磨骨」16歲整型60次！

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面