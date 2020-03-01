　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港食環署嚴查「噁心二手凍檸茶」　黎智英次子被罵翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 黎智英次子餐廳被投訴，賣二手檸檬茶。（圖／翻攝　觀察網　四季常餐臉書）

▲ 黎智英次子黎耀恩的餐廳被投訴，賣二手檸檬茶。（圖／翻攝　觀察網）

記者任以芳／綜合報導

壹傳媒集團主席黎智英涉嫌恐嚇記者及非法集結，被香港警方帶往九龍塘警署。次子黎耀恩又被曝出一樁醜聞，有香港市民投訴，黎耀恩開設的茶餐廳把客人喝過的凍檸檬茶，端給另一位客人喝，引發大批香港民眾痛駡「無良商人」。

▲▼黎智英次子黎耀恩開的餐廳，被投訴賣二手檸檬茶 。（圖／翻攝　四季常餐臉書）

▲黎智英次子黎耀恩的餐廳，賣二手檸檬茶，香港香港食環署介入調查 。（圖／翻攝　四季常餐臉書）

根據香港媒體報導，黎耀恩的茶餐廳名叫四季常餐，開在香港中環威靈頓街。日前顧客進店消費，點一杯不放糖的凍檸檬茶，喝一口發現是甜的，要求服務員更換。該名顧客卻發現，服務員把喝過的凍檸檬茶放回冰箱，又端給另一名顧客飲用。面對這樣不衛生的舉動，該名顧客當場質問店員，「現在是什麼時期，那杯茶我是喝過的才知道是甜的，要求更換，你們有沒有搞錯？」服務員卻辯稱，不知道這杯茶有被喝過。

▲▼黎智英次子黎耀恩開的餐廳，被投訴賣二手檸檬茶 。（圖／翻攝　四季常餐臉書）

▲黎耀恩餐廳在臉書發文致歉。（圖／翻攝　四季常餐臉書）

「二手凍檸檬茶」事件爆發後，黎智英次子黎耀恩經營的四季常餐，透過臉書發文認錯，表示「管理層看過監控，認為要為這個嚴重失誤，負全責，這失誤是完全不能接受，並向客人致歉。」同時強調，會認真處理做出相對措施，改善出餐流程、加強工作人員的服務、培訓，防止再類似事情發生。

香港食物環境衛生署今（29日）表示，該餐廳持有效的普通餐廳牌照，食環署有常規監察和巡查，也證實接獲相關投訴，將派工作人員進行調查。許多香港民眾非常激動，認為疫情蔓延之時，餐廳衛生如此噁心，紛紛在臉書主頁留言，痛罵黎耀恩「無良」，並呼籲香港食環署應屬實後嚴懲。

ET快訊
相隔16秒上公車！　男沒戴口罩「確診者一動作」他也中了新冠肺
即／大邱再添2死...居家隔離「等不到病床」！　南韓累計20
新冠肺炎「病毒有變異」？張上淳：確實發現病毒株有差異
吳宗憲遭嗆欠債幾億！怒告館長誹謗「罵我是他的工作」：我被嚴厲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

確診新冠肺炎　男大生超狂「自我隔離」…30天沒傳染任何人

武漢監獄一天又增233人確診　新到任書記：派督導組進駐各監獄！

香港北角佛堂再增1人確診！71歲女義工「負責切菜、準備食物」

相隔16秒上公車！　男沒戴口罩「確診者一動作」他也中了新冠肺炎

「放棄輪休」防疫　廣西32歲醫生鍾進杏連續工作33天過勞死

武漢雷神山98歲奶奶出院　創肺炎最高齡危重症康復紀錄

港食環署嚴查「噁心二手凍檸茶」　黎智英次子被罵翻

簡單看懂新冠肺炎解剖！　法醫：患者「肺已經不是肺了」像被糨糊包覆

大讚香港防疫有效　林鄭月娥：確診95例「比鄰國都低！」

青島「新冠高架道路」撞名病毒　網友要求改名「武漢」：中國必勝...市府回應了

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

柴皇后報名衝刺賽！穿洋裝走台步 麻麻崩潰：這不是我要的結果XD

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

確診新冠肺炎　男大生超狂「自我隔離」…30天沒傳染任何人

武漢監獄一天又增233人確診　新到任書記：派督導組進駐各監獄！

香港北角佛堂再增1人確診！71歲女義工「負責切菜、準備食物」

相隔16秒上公車！　男沒戴口罩「確診者一動作」他也中了新冠肺炎

「放棄輪休」防疫　廣西32歲醫生鍾進杏連續工作33天過勞死

武漢雷神山98歲奶奶出院　創肺炎最高齡危重症康復紀錄

港食環署嚴查「噁心二手凍檸茶」　黎智英次子被罵翻

簡單看懂新冠肺炎解剖！　法醫：患者「肺已經不是肺了」像被糨糊包覆

大讚香港防疫有效　林鄭月娥：確診95例「比鄰國都低！」

青島「新冠高架道路」撞名病毒　網友要求改名「武漢」：中國必勝...市府回應了

中職／羅力4局飆6K無失分　高淮安5局開轟率龍扳平

疫情衝擊搭車潮！　國道客運228連假「疏運人次掉2成」

高中木聯／穀保3投各有優勢　雙刀流劉予承被球探相中　

陳艾琳踢斷腳趾！急診醫師「徒手扳回原位」　忍痛不開刀：半夜冷汗直流

中職／悍將一軍陣容幾乎確定　游霆崴、黃亦志競爭輪值

確診新冠肺炎　男大生超狂「自我隔離」…30天沒傳染任何人

珍奶喝第三口「啥都吸不到」　撕開封膜見「真．波霸」無言：是怎樣？

環台賽／桃園站高難度登山賽　角板山強風、地獄坡環伺

體驗白居易詠頌之美　淡水楓樹湖賞粉紅嬌豔「木蓮花」

卡達、阿曼桌賽僅剩莊智淵沒退賽　中華全隊三月留國內備戰

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

協助日本抗疫！中國捐防疫物資

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話

25名死者臨床分析曝光　醫：肺裡有大量黏液窒息而死

快訊／大陸單日新增573確診　「570例都在湖北」

相隔16秒上公車！　確診者「一動作」他也中了

新冠肺炎解剖分析！　法醫：患者「肺已經不是肺了」

48歲男「確診到出院」一直無症狀

陸進行首例新冠肺炎「肺移植」

遙感衛星高空直擊復工！　上海、長三角「到處都是火紅點」

1死代表100確診！港專家：新冠肺炎已全球流行

鐘南山團隊警「小心糞口傳播！」　「透過消化道會分離病毒」

女用曬衣桿餵狗　主人爆騙吃喝真相

富爸爸阿里巴巴也難救！　疫情衝擊「百程旅遊宣布倒閉」

「新天地教會」滲入中國！2萬教徒被追查

更多熱門

關鍵字：

二手凍檸茶黎智英次子四季常餐黎耀恩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

命理師急呼：辛龍你錯了！

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

網紅「全臉磨骨」16歲整型60次！

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面