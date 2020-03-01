港食環署嚴查「噁心二手凍檸茶」　黎智英次子被罵翻

▲ 黎智英次子黎耀恩的餐廳被投訴，賣二手檸檬茶。（圖／翻攝 觀察網）

記者任以芳／綜合報導

壹傳媒集團主席黎智英涉嫌恐嚇記者及非法集結，被香港警方帶往九龍塘警署。次子黎耀恩又被曝出一樁醜聞，有香港市民投訴，黎耀恩開設的茶餐廳把客人喝過的凍檸檬茶，端給另一位客人喝，引發大批香港民眾痛駡「無良商人」。

▲黎智英次子黎耀恩的餐廳，賣二手檸檬茶，香港香港食環署介入調查 。（圖／翻攝 四季常餐臉書）

根據香港媒體報導，黎耀恩的茶餐廳名叫四季常餐，開在香港中環威靈頓街。日前顧客進店消費，點一杯不放糖的凍檸檬茶，喝一口發現是甜的，要求服務員更換。該名顧客卻發現，服務員把喝過的凍檸檬茶放回冰箱，又端給另一名顧客飲用。面對這樣不衛生的舉動，該名顧客當場質問店員，「現在是什麼時期，那杯茶我是喝過的才知道是甜的，要求更換，你們有沒有搞錯？」服務員卻辯稱，不知道這杯茶有被喝過。

▲黎耀恩餐廳在臉書發文致歉。（圖／翻攝 四季常餐臉書）

「二手凍檸檬茶」事件爆發後，黎智英次子黎耀恩經營的四季常餐，透過臉書發文認錯，表示「管理層看過監控，認為要為這個嚴重失誤，負全責，這失誤是完全不能接受，並向客人致歉。」同時強調，會認真處理做出相對措施，改善出餐流程、加強工作人員的服務、培訓，防止再類似事情發生。

香港食物環境衛生署今（29日）表示，該餐廳持有效的普通餐廳牌照，食環署有常規監察和巡查，也證實接獲相關投訴，將派工作人員進行調查。許多香港民眾非常激動，認為疫情蔓延之時，餐廳衛生如此噁心，紛紛在臉書主頁留言，痛罵黎耀恩「無良」，並呼籲香港食環署應屬實後嚴懲。