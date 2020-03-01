外交部：伊朗旅遊警示提升「紅色」　滯留旅客應儘速離境

▲伊朗聖城庫姆（Qom）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日下午表示，伊朗近期COVID-19(武漢肺炎)病例數及死亡病例快速增加，鑒於國人至當地感染的風險提高，指揮中心宣布今日起提升伊朗旅遊疫情建議至第三級：警告(Warning)，提醒民眾非必要勿前往。隨後，外交部也公布，伊朗旅遊警示燈號為「紅色」，並建議滯留旅客儘速離境。

外交部表示，新冠肺炎在伊朗疫情持續惡化，根據世界衛生組織東地中海辦公室最新統計資料，截至2月29日已知593人確診，43人死亡，並且輸出近百病例至其他17國，為中國之外最嚴重的國家之一。 為因應伊朗疫情發展，鄰近伊朗之土耳其，巴基斯坦等國家均已採取關閉陸路邊境措施，且土耳其、卡達、科威特、伊拉克以及阿聯酋等航空公司均已宣布停飛伊朗航線。

對此，外交部隨即提升伊朗旅遊警示燈號為「紅色」，建議國人不宜前往商旅，目前滯留旅客宜儘速離境，並提醒國人注意旅遊安全。

外交部也呼籲在伊朗境內的國人，請遵守當地防疫規定，注意自身健康維護。在伊朗期間，倘遇有緊急情形需要協助，可聯繫我國駐杜拜辦事處24小時緊急聯絡電話：971-50-645-3018，或外貿協會駐德黑蘭臺貿中心(電話:98-21-8879-4243)，或請國內親友撥打外交部24小時「旅外國人緊急服務專線」：886-800-085-095，以便即時提供協助。

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