▲ 新北高接梨穗農損可申請現金救助，3月2日前快到公所申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局爭取農委會公告淡水、三芝、五股區等3區，辦理高接梨穗2020年1月29日寒流農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬元。請符合資格農友自即日起至3月2日前到所在地公所申請。

2020年1月中旬至下旬，因連續寒流低溫影響，導致淡水、三芝、五股區高接梨穗2月陸續出現授粉不良、著果率低情形。農業局2月17日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至淡水、三芝、五股區勘查高接梨穗農損情形。

▲ 今年梨穗嫁接剛好遇到寒流，一半以上梨穗都已經翻刀重新嫁接。

農業局於2月18日報請中央辦理現金救助，經農委會2月21日公告核定新北市淡水、三芝及五股3區為辦理高接梨穗109年0129寒流農業天然災害現金救助地區。農業局第一時間通知淡水、三芝、五股區公所2月22日開始受理民眾申報。

農業局表示，請單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受寒害影響減產達2成的農友，攜帶身分證、存款簿等基本證件及土地所有權證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書等，到受災地區公所填寫申請表，假日亦受理申請。

▲ 減掉的梨穗都已經翻刀重新嫁接。

淡水區果樹產銷班班長黃來旺表示，今年大約種植約5分地的水梨，約於1月初的時候開始嫁接梨穗，今年梨穗嫁接剛好遇到寒流，果園裡梨花開得很不好，一半以上梨穗都已經翻刀重新嫁接，非常感謝相關單位在天氣很冷的時候，第一時間組成勘災小組來了解災情，讓我揪感心。

農業局提醒農友，自即日起至3月2日（含例假日），如有任何疑義，請隨時洽詢各區公所窗口。淡水區公所：02-2622-1020；三芝區公所：02-2636-2111；五股區公所：02-2291-6051。

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