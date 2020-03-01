回台被拒載…拖行李徒步8小時走不到家　台商四處流浪成防疫缺口

圖文／CTWANT



新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，人人聞「陸」色變，多數飯店和計程車皆拒收剛從中港澳回來的客人，有台商因沒有計程車可搭，步行8小時想回家，體力不支向彰化溪湖鎮公所求救；也有人在台灣已無戶籍地，投宿飯店接連遭拒，折騰24小時才被送進集中檢疫所，本該居家隔離的人「趴趴走」也恐釀成防疫缺口。

根據疾管署規定，具有中國、香港及澳門地區旅遊史，或從特定流行地區入境的民眾，入境14天內必須列為居家檢疫對像，必須待在家中不得外出，由里長或里幹事打電話關懷，每日要確實記錄體溫和身體狀況，出現症狀也不能自行就醫，需要由衛生主管機關安排。

對居家檢疫者的嚴格規定，是希望避免他們接觸外人，將疫情散布的可能降到最低，但在人人「聞肺炎色變」的情況下，從中港澳返台者的回家路卻是十分艱辛。

據了解，有名台商本月9日返台，在台中機場外據實以告自己剛從香港入境，計程車司機被嚇到「不敢賺」，客運司機拒也載，他只能拖著行李步行8小時，試圖走回雲林家鄉，卻在彰化體力不支，向溪湖鎮公所求救，最終由元長鄉公所送他回家隔離。

但這名台商不是個案，新北市議員葉元之也指出，日前有名台幹17日晚間7時許，從廣東到香港轉機返台，但因戶籍在前公司，自己在台灣已無家人住所，進入海關時誠實以告自己流離失所，並打給1922防疫專線求助，防疫人員卻要他找旅館，或是請里長幫忙。

該名台幹只好到各大飯店投宿，但服務員聽聞他是從香港回來，皆把他視為「瘟疫傳染源」而不願提供房間，他只好在街頭度過1晚，隔日上午向里長求助，再被帶到區公所找里幹事，里幹事也不知所措，將他安置在空曠無人處休息，晚上7點多才有衛生局人員上門，把他帶往檢疫所隔離。

▲新北市議員葉元之呼籲如有台商入境卻無家可歸，應從海關嚴格把守，立即將人帶往檢疫所集中管理。（圖／報系資料庫）

葉元之痛批，這名台幹被當成人球踢了24小時，中間接觸的人不計其數，也在四處求援時造成防疫漏洞，他認為該男子情況絕對不是特例，且地方接獲中央通報的時程有數日落差，希望能在海關就嚴格把關，若有人入境卻無家可歸，應該立即帶往檢疫所集中管理，避免非專業醫護人員與他接觸，若有路人或公所人員遭感染，後果恐不堪設想。

疾管署表示，對於無住所之居家檢疫及居家隔離者安置一事，本指揮中心已請地方政府成立「關懷服務中心」，規劃非集中檢疫，但至少1處可安置5至10人之特定旅館或安置地點，並請地方政府建置24小時關懷專線，供有需要的民眾進一步諮詢。

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