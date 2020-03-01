口罩政策上路首日「開賣時間、數量全出包」　南韓總理道歉認錯

▲ 首爾28日出現搶購口罩的排隊人潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（1日）早再添376起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全境累計共3526例。為確保防疫物資平均分配，南韓政府此前宣布，每天將透過郵局及藥妝店等窗口販賣350萬個口罩，政策上路當天卻未依照原定的時間開始發放，數量也有短缺，讓早早出門排隊的民眾只能乾等。南韓總理丁世均為此出面表示，很抱歉對大眾帶來不便，將檢討並提出更有力的方案。

為因應疫情急速惡化，南韓政府上月25日公布口罩及手部消毒劑緊急供需調整措施，上月27日起透過郵局、農業協會等公家窗口販賣口罩，承諾每天供應350萬個口罩至全國通路，每人限購5個。未料當天仍有民眾排隊長達8小時才買到，還有許多人沒能買到口罩，引起民怨。

丁世均28日在大邱市廳主持中央災南安全對策本部會議時表示，事前沒有充分說明，導致新措施上路當天發生混亂，對排隊購買口罩的民眾帶來不便與失望，「政府宣布透過公家窗口提供口罩，但沒能遵守此前承諾的時間與數量，對此致上歉意」，要求企劃財政部及食品醫藥品安全處等相關部署在最短時間內重新整頓流通體系，並向國民詳細說明。

另一方面，他對國內疫情表示，「近來大邱及慶尚北道地區確診個案急遽增加，尤其有症狀的宗教人士確診的狀況激增。專家因此判斷，未來幾天內也會有許多確診病例。針對這些人士的病毒篩檢結束後，能夠在多短的時間內阻止疫情擴散將成為這場戰鬥的關鍵。」

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