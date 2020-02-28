南韓雨中人潮擠爆「排隊搶350萬片口罩」　單個20元大媽買不到

▲南韓首爾28日出現搶購口罩的排隊人潮。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（28）日確診新冠肺炎（COVID-19）人數累計2022人，為了避免疫情嚴重擴散，當局已透過郵局、藥妝店等窗口，每日提供350萬個口罩，一人一天限購5片。雖然首爾今日下起雨，民眾仍撐傘排隊準備購買，滿滿的人潮塞爆街道。

▲民眾撐傘排隊，等待購買口罩。（圖／路透）



綜合韓媒報導，南韓政府每日分配350個口罩，其中疫情嚴重的大邱、慶尚北道會得到100萬個口罩，民眾可透過全國的藥局、郵局、農會等窗口購買。據了解，每個機構販售口罩的時間沒有統一，有些地區的民眾在開店前兩小時就開始排隊，不過每人單日限購5片。

南韓科學技術訊息通信部郵政事業本部27日表示，口罩會以低價出售。郵政事業本部長朴鍾碩則說明，會致力確保口罩供貨量穩定，等到未來供貨穩定，還會開通網路購物的選項。

▲每人單日限購5片口罩。（圖／路透）

不過有韓媒觀察到，許多民眾都買不到口罩，大邱一名66歲的婦人就抱怨，她的口罩已經使用了5天。還有另一名53歲的家庭主婦說，她凌晨就去排隊，但一個口罩都沒買到。

根據《韓聯社》，5個口罩的定價為4000韓元（新台幣100元），等於單個800韓元（新台幣20元），不過依據製造商以及口罩種類的不同，價格也會有差別。

▼不少民眾都買不到口罩。（圖／路透）