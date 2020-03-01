支持一線人員加薪！醫勞盟喊話「台灣不能輸」…醫護嘆：減稅比較實際

▲醫勞盟提醫護人員加薪減稅。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

新加坡28日宣布，總統、內閣部長及國會議員全部「減薪1個月」，全體醫護人員則額外獲得1個月的獎金，以此慰勞並感謝第一線人員，希望大家繼續努力撐過這段時期。台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（以下簡稱「醫勞盟」）29日在臉書發表看法，支持台灣防疫醫療人員加薪減稅，「台灣，不要輸別的國家！」

醫勞盟PO文指出，立法院與行政院先後通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，內容卻是寫「應」鼓勵、「應」補償，既然法案已經通過，政府應該要實施，把「應」改為「得」，「法案過了要會用，才能激發防疫團隊戰力與士氣！」

請繼續往下閱讀...

▲疫情非常時期，風險最高最勞累的就是一線人員。（示意圖／記者李毓康攝）



醫勞盟也提到，台灣醫療人員每個月都按時繳所得稅，一毛錢都沒少，「比起用健保的華僑台商外配依親居留者，貢獻了更多稅」，在這非常時期，每個醫護人員都是暴肝工作，建議政府對他們「停徵所得稅」，其實醫護人員不求加薪，只求「血汗健保還我們每個月被剝削打折的勞動成本就好了！」

網友回應，「危險加給，理應雙薪，支持前線醫護人員，減免稅更有感」、「應遵循舊例，共體時艱吧…這是台灣醫療人員最常用的」、「值得免征所得稅三年，比加薪更激勵士氣，你們幫全國，換全國幫你們」、「加薪難，減稅比較實際。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以