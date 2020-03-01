加強防疫！北捷：耳溫超過38度拒載　3/2起3處跳舞區不開放　

▲台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇／台北報導

為加強防止新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，台北捷運公司1日表示，台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，若發現旅客體溫異常超過37.5度，將請旅客至等候區再透過耳溫槍進行複檢，旅客耳溫大於或等於38度將勸導並協助就醫。

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▲北捷跳舞區不開放。（圖／北捷提供）



北捷指出，依據衛生福利部疾病管制署(CDC)發燒量測標準，旅客耳溫大於或等於38度，基於關懷旅客健康將勸導並協助就醫；至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒旅客配戴口罩搭乘捷運。

北捷並宣布，3月2日起，爵士廣場、板橋站及西門地下街等3處跳舞區暫不開放；另外，捷運心中山廣場假日市集、餐車及樂團表演等活動，亦暫停舉辦；至於開放時間，將待疫情趨於緩和之後另行公布。

北捷強調，除加強清潔及消毒各捷運車站、列車、貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋，亦運用跑馬燈、月臺電視、燈箱、台北捷運Go App及廣告看板等各類宣導工具，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適請配戴口罩。

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