影／台爆首起院內感染！醫曝代表社區感染已到一個程度　「封院」後果會更慘

▲黃立民認為，台灣爆發院內感染，「代表社區感染已經到一個程度了」，才會滿到院內裡面來。（圖／路透社）

記者賴文萱／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發首起院內感染，2月29日新增1名清潔人員和3名護理師確診，他們都是第34例患者「確診前」在北部某醫院的接觸者。對此，台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，這代表社區感染已經到一個程度了，疫情已往臨界點在走，但他強調，封院只會強迫院內的人被感染，是非常不智的行為。

台大醫院兒童感染科主任、感染症醫學會理事長黃立民上午受訪時表示，台灣爆發院內感染，「代表社區感染已經到一個程度了」，才會滿到院內裡面來，也代表醫院的感控措施有出現漏洞。

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黃立民說，若被感染的人回到社區生活，會變成像滾雪球一樣，所以一旦出現院內感染就是一個警訊，代表疫情已經往臨界點在走，要非常小心。

▲黃立民強調，「封院只會強迫院內的人被感染」，是非常不智的行為。（圖／東森新聞）

針對清潔人員也受感染的部分，黃立民認為，清潔人員畢竟不是醫療從業人員，他們接受到的訓練比較少一點，而且還會輪班，有時候一個清潔人員來一下，又換另個清潔人員來，不保證每個人都得到最好的訓練，警覺性也就會低一點。

但就怕SARS和平醫院封院事件重演，黃立民強調，以鑽石公主號3700人就有700多例確診為例，「封院只會強迫院內的人被感染」，是非常不智的行為。

▲台灣新冠肺炎39例感染關係圖。（圖／楊殿宏製）

他說，最好的辦法就是把這個環境放棄掉，讓所有人搬到另一個地方，病人就搬到醫院，還沒染病的就搬到乾淨的地方與外界隔離，台灣可以找軍營、醫院等，但絕對不能把他們留在原來的地方。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說明，該起院內感染，護理人員沒有跨病房工作，都是單一病房，現在已經把整個病房關閉，相關病患移至其它病房；至於清潔人員主要在急診區域，急診也將分區清空予以消毒。