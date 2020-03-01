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台灣爆院內感染！　專家曝「無症狀傳人」跡象...坦言「有點束手無策」

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▲新冠病毒,新冠肺炎,南韓。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情遍布全球。（圖／路透社）

記者林妤柔／採訪報導

中央流行疫情指揮中心昨(29)日公布國內新增5例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，其中4例為3位醫院護理人員及1位清潔人員，為台灣首起院內感染。感染科專家表示，院內感染的案例證明新冠肺炎沒症狀時就具傳染力，坦承對這病毒「有點束手無策」，認為找出第34例的病源是首要目標。

中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，目前各國對武漢肺炎不夠了解，只知可傳染期跟一般病毒不同。一般病毒是病發前一、兩天，到發病後五六天會有傳染力，傳染期約為一周。武漢肺炎第34例是2/14日住院，2/21出現症狀，若以14天的潛伏期來算，可能2/7就已經感染。清潔工則是接觸5天後出現症狀，代表沒症狀時就有傳染力。

請繼續往下閱讀...

「說實在有點束手無策」黃高彬指出，沒症狀就會傳染，無法用簡單的方法確認，這也是最可怕的地方，所以找出病例34的源頭相當重要。

提到2003年SARS院內感染，確診案例包含一名洗衣工，黃高彬解釋，一般來說，醫院會對醫護人員及清潔人員進行教育訓練，醫護人員由於對病情較了解，常接觸病人，個人防護措施也做的比較好，要求相對較高；清潔工跟病人的密切接觸程度較少，可能個人防護方面就做的比較差，戴口罩可能不夠確實。他認為，武漢肺炎主要是靠飛沫跟接觸感染，推測清潔工可能是接觸感染，且不確定其手部衛生的觀念做到何種程度。

黃高彬建議，民眾若沒有去醫院，在一般場所活動時，在人多的地方、或是人群接觸距離在兩公尺以內、密閉空間，例如在50人以上的環境開會，都要戴口罩，若待在高鐵、火車、客運等密閉空間，人潮稀少的話，其實危險性不大，但以目前社會氛圍來看，仍建議戴口罩；一般學生上課運動，則不需要戴。

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