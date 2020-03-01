快訊／大陸單日新增573確診「570例都在湖北」　累計2870人死亡

▲武漢街頭現況。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會今天（1日）上午公布最新新冠肺炎數據，2月29日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例573例，新增死亡病例35例（湖北34例，河南1例），新增疑似病例132例；當日新增治癒出院病例2623例，解除醫學觀察的密切接觸者8620人，重症病例減少299例。

大陸國家衛生健康委員會指出，截至2月29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例35329例（其中重症病例7365例），累計治癒出院病例41625例，累計死亡病例2870例，累計報告確診病例79824例，現有疑似病例851例；累計追蹤到密切接觸者660716人，尚在醫學觀察的密切接觸者51856人。

大陸國家衛生健康委員會說，湖北新增確診病例570例（武漢565例），新增治癒出院病例2292例（武漢1675例），新增死亡病例34例（武漢26例），現有確診病例32959例（武漢27700例），其中重症病例7107例（武漢6393例）；累計治癒出院病例31187例（武漢19227例），累計死亡病例2761例（武漢2195例），累計確診病例66907例（武漢49122例）；新增疑似病例64例（武漢50例），現有疑似病例646例（武漢393例）。

大陸國家衛生健康委員表示，累計收到港澳台通報確診病例144例：香港特別行政區95例（出院33例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院8例），台灣39例（出院9例，死亡1例）。