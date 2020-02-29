電動車突爆胎！身障男獨坐路旁焦急無助　暖警路過一看秒伸援

▲身障男子大清早乘坐電動車爆胎獨站路口，暖警助解困境。（圖／嘉義市警察局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所警員沈裕憬日前執行上午時段巡邏勤務之際，巡經嘉義市西區遠東街與友孝路口處見有一位身障者獨站在一輛停放馬路上的四輪代步車，沈員察覺異狀後立刻趕赴上前關心查看，經向身障男子詢問姓名、家住那裡等，男子回話表示他乘坐四輪代步車輪胎爆胎了，也因為男子行動不便當見沈員靠近時急忙的直揮手招呼，遂經協助把爆胎代步車推行路旁安全處，另代為通知代步車維修人員趕赴到場協助男子爆胎車輛補胎，男子對警方伸出援手表達讚賞與道感激。

北興派出所警員沈裕憬於日前執行上午08-10時巡邏勤務時，巡經北興派出所轄區嘉義市西區遠東街與友孝路口處見有一位身障者拄著枴杖獨站在一輛停放在馬路上的四輪電動代步車旁疑似有事需要協助，沈員察覺異狀後立刻將車輛停靠下車，上前與身障男子關心詢問，為何大清早一個人騎乘著四輪電動代步車在此獨站著。

39歲陳男向警方表示，因騎乘電動代步車半路爆胎了，事發當下想說先獨力把爆胎的電動代步車推行到路旁，由於陳男行動不便加上乘坐的電動代步車重量不輕，就在電動代步車爆胎時獨力費了一番功夫還是無法牽動，且一時找尋不到電動車維修店家所以拄著枴杖下車獨站在爆胎的車輛旁，非常著急。

就在陳男無助著急之際，突然遇見沈員路過，因此慌忙地揮手招呼著，遂經沈員靠近協助行動不便陳男乘坐爆胎電動代步車移置推行路旁安全處，另代為通知電動代步車維修人員趕赴到場協助將陳男爆胎車輛補胎。

警方事後了解，陳男當天上午就騎乘電動代步車外出欲購買早餐，然而卻因為騎乘到遠東街與友孝路口處附近車輛卻突然爆胎了，也因為車輛爆胎發生在清晨時段一時也找尋不到維修店家，車輛爆胎時又剛好卡在馬路上，因此陳男慌忙的拄著枴杖下車獨站在爆胎的車輛旁不知所措。

恰巧遇沈員路過察覺而靠近上前關心協助，並即刻協助陳男解決困境，當陳男見停卡半路上的電動代步車已由修護後即欣喜的與沈員和維修人員說出非常感謝，於沈員準備驅車離去時，陳男直對警方道說「警察先生、真正是啾感謝ㄟ(台語)」。

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所所長陳立敏表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，除了維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，更是「聞聲救苦」好菩薩，亦是最能即時幫助窮苦、急難的治安服務員，為民服務是警察積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。



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