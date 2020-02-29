　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

電動車突爆胎！身障男獨坐路旁焦急無助　暖警路過一看秒伸援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲身障男子大清早乘坐電動車爆胎獨站路口，暖警助解困境。（圖／嘉義市警察局提供）

▲身障男子大清早乘坐電動車爆胎獨站路口，暖警助解困境。（圖／嘉義市警察局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所警員沈裕憬日前執行上午時段巡邏勤務之際，巡經嘉義市西區遠東街與友孝路口處見有一位身障者獨站在一輛停放馬路上的四輪代步車，沈員察覺異狀後立刻趕赴上前關心查看，經向身障男子詢問姓名、家住那裡等，男子回話表示他乘坐四輪代步車輪胎爆胎了，也因為男子行動不便當見沈員靠近時急忙的直揮手招呼，遂經協助把爆胎代步車推行路旁安全處，另代為通知代步車維修人員趕赴到場協助男子爆胎車輛補胎，男子對警方伸出援手表達讚賞與道感激。

北興派出所警員沈裕憬於日前執行上午08-10時巡邏勤務時，巡經北興派出所轄區嘉義市西區遠東街與友孝路口處見有一位身障者拄著枴杖獨站在一輛停放在馬路上的四輪電動代步車旁疑似有事需要協助，沈員察覺異狀後立刻將車輛停靠下車，上前與身障男子關心詢問，為何大清早一個人騎乘著四輪電動代步車在此獨站著。

39歲陳男向警方表示，因騎乘電動代步車半路爆胎了，事發當下想說先獨力把爆胎的電動代步車推行到路旁，由於陳男行動不便加上乘坐的電動代步車重量不輕，就在電動代步車爆胎時獨力費了一番功夫還是無法牽動，且一時找尋不到電動車維修店家所以拄著枴杖下車獨站在爆胎的車輛旁，非常著急。

就在陳男無助著急之際，突然遇見沈員路過，因此慌忙地揮手招呼著，遂經沈員靠近協助行動不便陳男乘坐爆胎電動代步車移置推行路旁安全處，另代為通知電動代步車維修人員趕赴到場協助將陳男爆胎車輛補胎。

警方事後了解，陳男當天上午就騎乘電動代步車外出欲購買早餐，然而卻因為騎乘到遠東街與友孝路口處附近車輛卻突然爆胎了，也因為車輛爆胎發生在清晨時段一時也找尋不到維修店家，車輛爆胎時又剛好卡在馬路上，因此陳男慌忙的拄著枴杖下車獨站在爆胎的車輛旁不知所措。

恰巧遇沈員路過察覺而靠近上前關心協助，並即刻協助陳男解決困境，當陳男見停卡半路上的電動代步車已由修護後即欣喜的與沈員和維修人員說出非常感謝，於沈員準備驅車離去時，陳男直對警方道說「警察先生、真正是啾感謝ㄟ(台語)」。

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所所長陳立敏表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，除了維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，更是「聞聲救苦」好菩薩，亦是最能即時幫助窮苦、急難的治安服務員，為民服務是警察積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。
 

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
鋒面接力攪局！北東探「13°C轉濕冷」時間點出爐
米蘭時裝周回來2韓人確診！韓演藝圈掀風暴「這些藝人都有去」
衣櫃翻出笑臉內褲！桃園人夫傻了：這不是我的…女兒一句話他秒懂
尼克和Ashly婚禮突取消！「這很遺憾」2原因放棄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

電動車突爆胎！身障男獨坐路旁焦急無助　暖警路過一看秒伸援

桃園社區自主防疫演練　超前部署提升社區防疫能力

網傳桃園封城公文？　桃園市政府怒：假訊息轉傳最高罰300萬！

夜市玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看直接退錢：你們太強了，不算

32例女看護高雄友人「出現症狀」　負壓隔離病房第4日病況曝

光華國小變魔術捏氣球　防疫步驟：勤洗手、量體溫、感冒戴口罩

嘉義區監理所呼籲連假出遊　搭乘公共運輸注意防疫

嘉義大學善盡大學責任　發放附小250瓶乾洗手凝露

花蓮港漁船失去動力　海巡艇協調友船拖帶全程戒護化解危機

「新冠肺炎」來擾亂　花蓮縣府植樹活動延期再相約

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

放我出去！阿金待木欄頻發出求救　自創隱形門...爸媽看傻：養了二哈？

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

電動車突爆胎！身障男獨坐路旁焦急無助　暖警路過一看秒伸援

桃園社區自主防疫演練　超前部署提升社區防疫能力

網傳桃園封城公文？　桃園市政府怒：假訊息轉傳最高罰300萬！

夜市玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看直接退錢：你們太強了，不算

32例女看護高雄友人「出現症狀」　負壓隔離病房第4日病況曝

光華國小變魔術捏氣球　防疫步驟：勤洗手、量體溫、感冒戴口罩

嘉義區監理所呼籲連假出遊　搭乘公共運輸注意防疫

嘉義大學善盡大學責任　發放附小250瓶乾洗手凝露

花蓮港漁船失去動力　海巡艇協調友船拖帶全程戒護化解危機

「新冠肺炎」來擾亂　花蓮縣府植樹活動延期再相約

失蹤女兒是殺人犯？《被害者》鑑識官偷改證物…張孝全飆演技跪了

不斷更新／法國累積確診達73例　5000人以上室內集會取消

公共空間從一樓挪到三樓　窗外綠意「完整包圍」大地色客廳

大陸3月1日實行新法令！　「禁網路暴力」5惡行全違法…網：封殺鍵盤俠

Keanna嗆謝和弦「拍厲鬼冥婚照」　接調查局電話傻眼：屁股自己擦

快訊／法國新冠肺炎暴增16例「累積確診73例」　5000人以上室內集會取消

轉貼「總統票匭被動手腳」下秒被警方盯上　法官裁定：不罰

台灣爆院內感染！北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」　和平醫院禁一般探病

米蘭時裝周回來2韓人確診！韓演藝圈掀風暴：宋慧喬、IU都有去

《有嘻哈》Jony J當爸了！　曝女兒正面照「229出生」網笑：太慘4年過一次生日

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

即／林口長庚：一般病房29日起暫停探病

32例確診女看護友人　負壓隔離病房第4日病況曝

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

即／找到了！新竹男檢疫失聯　縣府從重處分

女移工曾到淡水　竹圍全面大消毒

滯留湖北留下稚兒　陸配哭訴求救

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

成大男學生遭稀硝酸水潑濺受傷送醫

善化草莓季228開跑

即日起體溫高於37.5度不得前往蘭嶼及綠島

網傳假封城公文　桃市府怒：假訊息

中華商場重現汐止雍和園區

更多熱門

相關新聞

賓士最新電動休旅EQA測試曝光

賓士最新電動休旅EQA測試曝光

自從賓士（Mercedes-Benz）在2017年法蘭克福車展帶來Concept EQA概念車後，如今這部電動跨界休旅也將迎來正式量產版本，並將在10月的巴黎車展亮相。為了讓外界維持討論熱度，賓士也在近日公布EQA的雪地測試照，並確保新車的所有功能都可通過極地氣候測驗。

疫情延燒「機車銷量反而上揚」

疫情延燒「機車銷量反而上揚」

Chevrolet Menlo暢巡大陸開賣

Chevrolet Menlo暢巡大陸開賣

BMW Concept i4最新預告曝光

BMW Concept i4最新預告曝光

奧迪e-tron追加三馬達性能版

奧迪e-tron追加三馬達性能版

關鍵字：

北興派出所沈裕憬身障者電動車陳立敏

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

首例病毒基因定序完成　發現突變

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

醫院群聚脫口「林口」陳時中：請忽略

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次生日

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面