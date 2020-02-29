陸抗疫好消息！累計治癒「首次反超」現有確診病例數

▲醫護人員在照顧病人。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，截至2月28日24時，現有確診病例37414例，累計治癒出院病例39002例，值得注意的是，這是首次累計治癒出院病例超過現有確診病例。 數據顯示，除湖北以外省份，新冠肺炎治癒率升至78.26%。

▲湖北以外省份治癒率一路飆升。（圖／澎湃新聞）

根據大陸國家衛健委通報消息，2月28日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例427例，新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增疑似病例248例。當日新增治癒出院病例2885例，解除醫學觀察的密切接觸者10193人，重症病例減少288例。

截至28日24時，現有確診病例37414例（其中重症病例7664例），累計治癒出院病例39002例，累計死亡病例2835例，累計報告確診病例79251例，現有疑似病例1418例。累計追蹤到密切接觸者658587人，尚在醫學觀察的密切接觸者58233人。

上海醫療救治專家組組長張文宏向《澎湃新聞》表示，今天出院以後，在上海85%的患者基本已經治癒了，「但是不代表防疫工作就結束了，後面還有很多工作要繼續做。」

▲義大利新冠肺炎疫情蔓延迅速。（圖／路透）

然而新冠肺炎在全球蔓延迅速。截至歐洲中部時間28日上午10點（台灣時間下午5點），全球共確診83652例2019冠狀病毒病病例（新增1358例）。其中中國共確診78961例（新增331例），並有2791例死亡（新增44例）。中國以外國家和地區確診4691例（新增1027例），並有67例死亡（新增10例）。